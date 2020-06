Polizei erbittet Hinweise : Kundin in Itzehoer Supermarkt bestohlen

Der Geschädigten wurde das Portemonnaie offenbar aus ihrer geschlossenen Handtasche entwendet.

von Delf Gravert

24. Juni 2020, 18:04 Uhr

Itzehoe | Erneut meldet die Polizei einen Portemonnaie-Diebstahl in einem Itzehoer Supermarkt. Von ihr selbst völlig unbemerkt wurde einer 32-jährigen Kundin in einem Lebensmittelgeschäft in der Lise-Meitner-Straße die Geldbörse mit diversen Karten, Papieren und 150 Euro gestohlen.

Diebstahl erst an der Kasse bemerkt

Wie die Polizei weiter mitteilt, gab die Frau an, das Portemonnaie in einer geschlossenen Handtasche bei sich getragen zu haben. „Erst an der Kasse bemerkte sie, dass ein Unbekannter offenbar die Tasche geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen hatte“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Zuletzt waren mehrfach Diebstähle aus Taschen an Einkaufswagen berichtet worden. Zum aktuellen Fall suchen die Beamten nun Zeugen.



>Hinweise: 04821/6020.

