Ladenöffnung : Kundenstrom in Wilster noch verhalten

Dennoch ziehen Geschäftsleute der Marschenstadt für die erste Woche nach der Corona-Schließzeit ein zufriedenstellendes Fazit.

24. April 2020, 15:26 Uhr

Wilster | Die erste Woche nach der Wiederöffnung der Geschäfte ist um. Wie geht es den Gewerbetreibenden in Wilster? Trauen sich die Kunden wieder in die Marschenstadt, um ihre Einkäufe zu erledigen? Was hat sich geändert? Geschäftsleute und Mitarbeiter sind sich einig: Sie sind glücklich, endlich wieder für ihre Kunden da sein zu können.

In die beiden Modehäuser Reese kamen bereits am Montag viele Kunden, auch wenn die folgenden Tage deutlich ruhiger wurden. „Es ist nicht vergleichbar mit der Zeit vor der Corona-Krise“, sind sich die Mitarbeiter Torben Voß und Karin Scholz einig. „Die Menschen müssen sich erst wieder an die neue Situation gewöhnen und sind noch sehr vorsichtig“, fügt Torben Voß hinzu. Am Eingang steht das Desinfektionsmittel bereit, und schon jetzt wird jeder Kunde gebeten, eine Gesichtsmaske zu tragen. „Diese stellen wir den Kunden für ihren Besuch in unseren Räumen zur Verfügung“, erklärt Torben Voß. Abends werden die gesammelten Masken gewaschen und für den nächsten Tag bereitgestellt. Ab Mittwoch, wenn die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein beginnt, werden auch bei Reese Men – wie bereits schon bei Reese Women – trendy Gesichtsmasken zum Kauf angeboten.

Eine besondere Aktion dachten sich Mitarbeiter des Modehauses während der mehrwöchigen Schließzeit aus. Weit über 300 Stoffmasken haben sie ehrenamtlich und von Zuhause aus für das Klinikum Itzehoe genäht. „Jeder hat etwas dazu beigetragen“, erklärt Torben Voß begeistert.

Iris Büttner vom Blumengeschäft Meyer freut sich, dass besonders der Fleurop-Dienst so gut läuft. „Da die persönlichen Besuche wegfallen, werden viele Blumen über den Onlinedienst bestellt“, erzählt die Inhaberin. Ihr fehlen aber besonders die Einnahmen aus den Gastronomieaufträgen. „Ein Großteil unserer Arbeit bestand aus Dekorationen für Feste oder Tischgestecke in den Gaststätten, was jetzt wegfällt.“ Das Kundengeschäft „schleppe“ sich zurzeit noch dahin.

Für Petra Looft vom gleichnamigen Modehaus war vor allem das Wiedersehen wichtig. „Endlich treffe ich meine Kunden wieder, und ich bin zufrieden“, betont sie, auch wenn es nicht mit „vorher“ vergleichbar sei. „Ich biete meinen Kunden auch Termine außerhalb meiner Öffnungszeiten an, falls sie Ängste haben“, fügte sie hinzu.

Nachholbedarf der Kunden zeigt sich vor allem im Einrichtungshaus Wolfsteller sowie beim Fahrradgeschäft Lamberty. „Seit Montag haben wir durchgehend sehr gut zu tun“, berichtet Frank Lamberty. Peter Wolfsteller hebt hervor, dass die Terminvergaben besonders im Bereich Küchenplanung gut angelaufen sind. „Wir bieten sogar eine Onlineberatung an, die es den Kunden ermöglicht, die meiste Beratungszeit von Zuhause aus zu erledigen.“

Michael Behmer, Inhaber der Parfümerie Behmer, merkt ebenfalls noch die Zurückhaltung der Kunden, freut sich aber darüber, dass sein Geschäft endlich wieder geöffnet sein kann. Im Schreibwarengeschäft Bunge werden vor allem Bücher und Schulmaterialien gekauft. „Es ist noch nicht so viel los“, sagt auch Antje Bunge. Auch sie hofft darauf, dass sich die Menschen bald wieder mehr in die Geschäfte trauen. Ein Eis auf die Hand gibt es beim Eiscafé Rialto. „Wir sind zufrieden“, so Inhaberin Melanie Christen, auch wenn die Bewirtung im Café noch nicht möglich ist. „Wir bieten telefonische Vorbestellung an, so dass man draußen nicht lange auf sein Eis warten muss.“ Die Geschäftsleute bestätigen, dass sich die Menschen in Wilster in der Krisensituation sehr gut verhalten. Sie seien ihren Kunden dankbar für Treue und Akzeptanz. So seien auf die Abstandsregel und Hand-Desinfektion geachtet sowie und bereitgestellte Gesichtsmasken angenommen worden.