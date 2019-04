Fusion in Krempe geplant : Kulturverein unterm Dach der VHS

Der Verein „Krempe macht Struktur“ ist wieder da: Er startet mit dem Kinderstück „Bei den kleinen Minnewitts“ neu durch.

24. April 2019, 17:22 Uhr

Krempe | Veränderte Vereinsstruktur, neues Theaterstück. Der Verein „Krempe macht Struktur“ startet nach längerer Pause wieder durch.

„In den letzten zwei Jahren hat sich bei uns viel getan“, sagt Andrea Gaukler-Schmalfuß. „Durch verschiedene Gründe hat sich die Mitgliederzahl, wie in vielen Vereinen, leider drastisch reduziert, so dass es uns nicht mehr möglich war, den Verein als eigenständigen Verein zu erhalten. Der Vorstand war zu klein ist, um die administrativen Arbeiten aufzufangen.“ Zurzeit strebe „Krempe macht Kultur“ eine Fusion mit der Volkshochschule Krempe an. „Wir würden dann unsere Struktur als eingetragener Verein aufgeben und schlüpfen als eigenständige Sparte unter das Dach der VHS“, erklärt Gaukler-Schmalfuß.

Parallel arbeiten die Vereinsmitglieder am neuen Kinderstück „Bei den kleinen Minnewitts“, mit dem sie ihrem Publikum zeigen wollen, „dass wir wieder da sind“, wie es Gaukler-Schmalfuß ausdrückt. „Das Besondere an diesem Stück ist, dass es ab Mai auch für Schul- und Kindergartenbühnen buchbar ist, weil der Aufwand überschaubar ist.“ Das Kinderstück von Autorin Christina Stenger ist ein Zwei-Personen-Stück. Erzählt wird die Geschichte von den roten und den grünen Minnewitts, von ihrem früheren Miteinander, von der Zerstörung ihrer Häuser und ihrer Versöhnung. Den Kindern wird spielerisch vermittelt, dass es egal ist, wie jemand aussieht, welche Sprache man spricht und welche Hautfarbe man hat – wenn man sich mag, dann mag man sich. „Gerade im Zeitalter von Mobbing und Fremdenhass ein aktuelles Thema“, sagt Gaukler-Schmalfuß. Das interaktive Stück ist für Kinder von etwa fünf bis acht Jahren gedacht, sowie für alle, die nicht erwachsen werden möchten.

Auf der Bühne zu sehen sein werden Jens Schmalfuß als Zipolok und Andrea Gaukler-Schmalfuß als Winnima. Regie führt Eva Koch, den Part der Soufleuse übernimmt Ines Rohwedder, die Technik liegt in den Händen von Philip Hogrebe und Dennis Krause, und um die Maske kümmert sich Andrea Hecklau. Drei Aufführungen sind im Haus der Krempermarsch geplant: 3. Mai um 17 Uhr sowie 4. und 5. Mai jeweils um 14 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Kinder zahlen 4 Euro.

Info und Tickets: 04828/901158. Unter der Nummer können sich auch Schulen und Kindergärten über das Stück erkundigen.