Kulturkirche zur 68er-Bewegung

20. September 2018, 14:11 Uhr

„The Times They Are A-Changin‘“ – die Zeiten ändern sich. Der Song von Bob Dylan ist der Titel einer Veranstaltung am Sonntag, 23. September, 16.30 Uhr, in der Kulturkirche St. Jürgen am Sandberg. Die Itzehoer Bürgerstifte und die Thomas-Kirchengemeinde Itzehoe laden ein zu einem Vortrag mit Christoph Störmer, bis 2015 Hauptpastor an der Hauptkirche St. Petri in Hamburg. Er erinnert an die 68er-Bewegung, blickt aber auch nach vorn. Störmer nimmt die Besucher anhand der Bürgerrechtshymne „We Shall Overcome“ mit auf den Weg, der zum skeptischen „Anthem“ von Leonard Cohen geführt hat. Auch Bob Dylans Reaktion auf den Nobelpreis wird behandelt. Dazu erklingen Musikbeispiele von Dylan und Cohen. Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.