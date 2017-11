Comedy-Herbst Wilster auf dem Höhepunkt : „Kuhumwerfer“ wird zum Running Gag

vergrößern 1 von 1 Foto: Knoop 1 von 1

In Wilster wurde sie erneut fündig: Jundula Deubel, die als „Berliner Göre“ den Comedy Herbst im Kulturhaus auf den Höhepunkt führte, entdeckte wieder einen kuriosen Beruf. Ihre Suche verläuft zuerst ganz harmlos. Sie entdeckt die Besucherin aus dem Schwarzwald, die aber das Meer liebt und deshalb im Küstenstädtchen (!) Wilster lebt. Die „Rent-a-Groupie-Suche“ geht weiter.

Deubel bezieht von der ersten Minute ihres furiosen Auftritts an das Publikum mit ein. „Wie heißt du? Was machst du? Hast du Kinder? Ach, du wusstest nicht, dass man in der ersten Reihe mitspielen muss?“ Dann schlägt sie zu: Ellen aus Neuendorf arbeitet „nur“ im Büro, aber in was für einem. Sie verwaltet den Betrieb von Ehemann Reinhard. Und der? „Schmeißt Kühe um und pedikürt ihnen dann Hände und Füße“, wie er es grinsend selbst humorvoll zuspitzt. Das Umdrehen der Kühe geschieht hydraulisch im Klauenstand, durch ganz Schleswig-Holstein ist der Klauenpfleger damit unterwegs. Die Hydraulik interessiert Jundula Deubel weniger, der Jux ist da: Reinhard, der Kuhumwerfer, ist der Running Gag des Abends.

Die Besucherinnen und Besucher im wiederum gut besetzten Kulturhaus gehen begeistert mit. Sie erleben hautnah und teils auch am eigenen Leib, wie man in der Impro-Comedy aus unscheinbaren Nebensächlichkeiten spontan große Nummern macht. Die beiden Gewinner der Witze-Parade, die in der Pause ihre Lieblingszoten auf Papier gekritzelt haben, „dürfen“ auf der Bühne Deubels Tanzakrobatik darstellerisch begleiten. Die ausbleibende Begeisterung der Breakdance-Laien kompensiert die Humoristin mit ihrer eigenen Performance. Da sie die spontan Mitwirkenden zwar heraus-, aber nicht bloß stellt, ist ihr der Zuspruch des Publikums durchgängig sicher.

Angesichts des ergiebigen Lokalkolorits und des „Niveau-Zenits“ gerät das Berliner Thema, das Jundula Deubel den Steinburgern nahebringen will, fast in den Hintergrund. Was ist schon die kriminelle Szene in „Mo-ha!!!-bit“ gegen umfallende Kühe? Jundula Deubel holt den Berliner Kontrast als Gelenk immer wieder hervor und berichtet im Kiez-Deutsch-Slang von den Hauptstadt-Machos und den Lektionen für ihre Tochter – unterstützt durch die entsprechende Körpersprache, wenn sie, analog zur Schritt-Griff-Pose der Männer, den starren BH dominant nach oben schiebt. Oder wenn sie sich auf der Bühne breitbeinig als fiktiver Kerl aufbaut.

„Die freche Göre“ provoziert keck-frivol mit Berliner Herz und Schnauze und treibt auch auf dem Kreuzfahrtschiff „Aida“ ihr Unwesen. Ach, da war Reinhard, der Kuh-Umwerfer, auch schon? Das verschlägt sogar einer Jundula Deubel kurz die Sprache. Doch sekundenschnell stellt sie sich um und die neuen Gags sprudeln.

Nicht nur Reinhard und Ellen, die das Kulturhaus das erste Mal besuchten, wollen unbedingt wiederkommen. Der Comedy-Herbst hat dem Haus an jedem Wochenende neue Gäste erschlossen.

Zwei Post-Mitarbeiter aus Itzehoe, die den Vorweihnachtsstress mal abwerfen wollten, haben nun auch die regionale Szene für sich entdeckt. Sie lieben Comedy-Contests und fahren dafür oft weite Strecken. Dass der weltläufige Ulk nun auch in der Marsch zu Hause ist, begeistert sie.