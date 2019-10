Kugeln kaufen und helfen

Itzehoe | Aus 1700 wurden 2000 – denn mehr Weihnachtskugeln bedeuten mehr Spenden. Der Service-Club Inner Wheel Itzehoe um Präsidentin Gabriele Haltermann (Foto) startet erneut seine Aktion in der Vorweihnachtszeit. In Geschäften in Itzehoe und Wilster beginnt heute der Verkauf der Weihnachtskugeln für einen guten Zweck. Für 5 Euro gibt es eine Kugel mit Los, es warten viele Preise, gestiftet von rund 90 Sponsoren. Mit dem Erlös werden der heilpädagogische Kindergarten der Lebenshilfe und das Hospiz gefördert.

Verkauf in Itzehoe: Stadtmanagement, Norddeutsche Rundschau, B & H, Edeka Frauen am Langen Peter (ab morgen) und Rotenbrook (ab 9. November). In Wilster: Petra Looft Moden, Modehaus Reese, Volksbank, Eiscafé Rialto.