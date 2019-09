St. Laurentii in Itzehoe : Küsterin Christiane Tohsche: „Dankbarer Job“

Die ehemalige Kindergartenleiterin engagiert sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde.

von Michael Althaus

10. September 2019, 17:35 Uhr

Itzehoe | Sie sind wichtig, werden aber selten wahrgenommen: In unserer Serie „In zweiter Reihe“ stellen wir Assistenten, Co-Trainer, Pressesprecher, Vizes und Stellvertreter vor. Heute: Kirchenküsterin Christiane Tohsche.

Wenn am Sonntagmorgen gegen halb zehn die Gottesdienstbesucher in St. Laurentii eintreffen, hat Christiane Tohsche schon den ersten Teil ihres Dienstes hinter sich: Sie hat die Kirche aufgeschlossen, die Kerzen angezündet, den Altar gedeckt und die Gesangbücher ausgelegt. Ohne die Küsterin oder den Küster könnte kein Gottesdienst beginnen.

Es ist ein Beruf mit Tradition. Einen hauptamtlichen Küster gibt es in St. Laurentii schon lange nicht mehr, mehrere Ehrenamtler teilen sich den Dienst. Tohsche stieß vor gut zehn Jahren zum Team, nachdem die Leiterin sie angesprochen hatte. Heute leitet die 74-Jährige selbst die elfköpfige Gruppe.

Im Gegensatz zum Pastor, der für alle sichtbar am Altar steht, agiert der Küster meist eher im Hintergrund. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Wort „custos“ ab, das so viel wie „Wächter“ oder „Hüter“ bedeutet. Wenn Tohsche Dienst hat, dann ist sie meist die Erste, die die Kirche betritt und die Letzte, die sie wieder verlässt.

Die Arbeit ist für sie nach gut zehn Jahren inzwischen Routine: Nach den ersten Vorbereitungen begrüßt sie die Gottesdienstbesucher, läutet rechtzeitig die Glocken und schaltet das Mikrofon ein. Während des Gottesdienstes reicht sie den Klingelbeutel durch die Reihen und zählt am Ende die Kollekte. Auch Amtshandlungen wie Taufen oder Hochzeiten, die dem Küster besondere Arbeit abverlangen, sind für sie keine Herausforderungen mehr. „Bei Kindertaufen muss das Wasser etwas wärmer als bei Erwachsenen sein“, erklärt sie. Gemeinde und Pastoren wüssten die Arbeit der Küster zu schätzen: „Es ist ein dankbarer Job.“

Die Zusammenarbeit mit ihren Teamkollegen mache richtig Spaß, betont Tohsche. Pro Gottesdienst sind immer zwei Mitglieder im Einsatz; im Durchschnitt ein bis zwei Mal im Monat ist jeder an der Reihe. Einmal im Jahr gibt es einen „Küstertag“, den die Ehrenamtler nutzen, um sich fortzubilden und besser kennenzulernen. Leider seien die beiden jüngsten Mitglieder – zwei Schüler, die nun zum Studieren fortgezogen sind – aus dem Team ausgeschieden. „Es wäre mein größter Wunsch, dass wieder junge Leute nachkommen“, sagt Tohsche. „Es braucht keine besonderen Voraussetzungen – außer Freude am Gottesdienst.“

Tohsche, die auch als Lektorin im Gottesdienst die Lesung vorträgt, ist von Kindesbeinen an kirchlich engagiert: Geboren in Thüringen, wuchs sie in einem christlichen Elternhaus auf. 1947 zog ihre Familie nach Itzehoe. Nach einer Ausbildung zur Erzieherin leitete Tohsche von 1972 bis 2002 kirchliche Kindergärten. Daneben war die Mutter eines Sohnes 25 Jahre Mitglied der Synode des Kirchenkreises, saß im Kirchenvorstand von St. Laurentii und besuchte regelmäßig die bundesweit stattfindenden Kirchentage. An der Kirche schätzt sie vor allem die Gemeinschaft. Daneben liebt Christiane Tohsche Musik, geht gerne zu Konzerten und spielt selbst im Flötenkreis.

Macht sie nach getaner Arbeit das Licht aus und schließt die Kirche ab, ist das immer ein besonderes Gefühl: „Wenn ich Küsterdienst habe, erlebe ich die Gottesdienste viel intensiver.“