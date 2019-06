Offene Ateliers in Hohenlockstedt : Künstlerische Sommerreise

Die Künstlergruppe Hungriger Wolf öffnet am 15. und 16 Juni wieder ihre Ateliers für Besucher.

von Ludger Hinz

04. Juni 2019, 12:53 Uhr

Hohenlockstedt | Die Künstlergruppe Hungriger Wolf feiert ihr diesjähriges Sommerfest mit offenen Ateliers Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juni. Dann nehmen die Künstler jeweils von 14 bis 18 Uhr ihre Gäste mit eine große „Sommerreise“.

Die 15 Kreativen präsentieren neben einigen anderen Werken hauptsächlich ihre Interpretationen zum Thema. Vor allem die Bilder von Christian Noffke werden dabei in den Vordergrund gerückt. Er präsentiert „Haustiere in Öl“, wie man sie auf Reisen, etwa bei Ferien auf dem Bauernhof, sehen kann. Überdimensional groß ist der Hase, den er „Sir Hase“ nennt – ein von schwarzer Umgebung gesäumtes Großporträt mit Ratsherrnkrause.

Als Mitmachaktion hat sich Stefanie Festersen für ihren Workshop (16. Juni, 15.30 Uhr) ausgedacht, in ihrer Werkstatt unter dem Motto „Aus alt mach neu“ mit den Besuchern künstlerische Objekte zu formen. Hauptsächlich stellt sie Lampen aus Altmaterialien her. „Das ist einfach, günstig und schnell“, sagt sie. „Darin möchte ich auch die Themen Nachhaltigkeit, Müll und Sperrmüll ansprechen.“ Der theoretischen Ideenfindung folgt die praktische Umsetzung mit den Teilnehmern.

Darüber hinaus wird es auch ein Glücksrad in Form eines „Kunstrades“ geben, wie Künstler Fred Manthei ankündigt, an dem die Besucher kleine Kunstgeschenke erdrehen können. Diese werden von den Künstlern extra dafür hergestellt. Manthei zeigt Reiseimpressionen an Teichen und Seen deutscher und schwedischer Bruchlandschaften sowie Vulkanlandschaften von Hawaii. Ursula Bünte wiederum präsentiert Reisebilder aus Portugal. „Wie bei unseren offenen Ateliers gewohnt, findet die Bewirtung der Besucher in den einzelnen Ateliers statt“, sagt Fred Manthei.