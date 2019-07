Kunst in Glückstadt : Künstlerin eröffnet neues Atelier

Christin Lamade arbeitet jetzt in ihrem eigenen Atelier in der Glückstädter Schlachterstraße.

von shz.de

17. Juli 2019, 16:40 Uhr

Glückstadt | Die Glückstädter Kunst- und Kulturszene ist um eine Anlaufstelle reicher. Christin Lamade hat in der Schlachterstraße ihr Atelier eröffnet. Die Hamburger Künstlerin und Kunsttherapeutin zog es vor gut einem Jahr in die Elbestadt. Die ersten Ausstellungen hatte sie im Artequarium am Hafen und während des Kulturmärz in der Galerie in der Alten Apotheke.

Der Raum in der Schlachterstraße stand bereits seit mehreren Jahren leer, als Christin Lamade ihn fand. Dort konnte sie sich den Wunsch nach einem großzügigen, offenen Atelier erfüllen, in dem auch ihre großformatigen Bilder ihren Platz finden. Bei ihren Bildern handelt es sich meist um zeichnerische, fantasievolle Motive, die bei näherem Hinsehen ganze Geschichten erzählen. Die Künstlerin mag abstrakte florale Motive, die sie auch gern in großem Format malt.

Außerdem zeigt sie die Werke des Glückstädter Künstlers Gerd Müller.





>Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr und wenn das „Open“-Schild an der Tür hängt.