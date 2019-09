Offene Ateliers in Hohenlockstedt : Künstler laden zum Mitmachen ein

Unter dem Motto „Himmelsleitern“ hatten die Künstler am Hungrigen Wolf ihre Atteliere geöffnet.

Avatar_shz von Ludger Hinz

23. September 2019, 16:26 Uhr

Hohenlockstedt | Es war ein weiter Weg, aber der hat sich gelohnt: Am Wochenende erklommen Künstler und ihre Besucher in Hohenlockstedt die „Himmelsleitern“. Unter diesem Motto feierte die Künstlergruppe Hungriger Wolf ihr Herbstfest mit offenen Ateliers und einem umfangreichem Programm aus Mitmachaktionen sowie Einblicken in ihre Arbeit.

An zwei Tagen zeigte jeder Künstler eigene Werke und präsentierte auch neue Kunst zum Thema. Pünktlich zu dem Anlass stellte Christian Noffke sein großformatiges, farbenfrohes Werk „Wenn ich ein Vöglein wär“ vor. Darauf zu sehen: eine Leiter, die aus der Architektur einer Stadt bis in einen Regenbogen hinein ragt, über den ein Vogel hinweg fliegt. „Oder fliegt er mitten hinein?“, stellte Künstlerkollege Fred Manthei eine berechtigte Frage, die letztlich aber offen blieb. Inspiriert wurde Noffke dabei durch Künstlerkollegin Helga Hachmann: „Ich habe aus ihrer Malerei Elemente übernommen, die mir gefallen haben, und eine Nacht durchgearbeitet.“

In einer Mitmachaktion bot Skulpteur Heinz-Jürgen Mundt im Außenbereich Arbeiten mit Sand- und Speckstein an, was einige Besucher auch gern nutzten.

Gastkünstlerin Carmen Lühr (66) aus Beidenfleth freute sich, dass sie ihre Werke erstmals einem größeren Publikum zeigen konnte. Ihre Acryl- und Aquarellbilder – Porträts und Landschaften aus Norddeutschland und Dänemark – sowie selbst gefertigte Steinbilder inszenierte sie gut sichtbar direkt vor einem Fenster. „Das Interesse an meiner Kunst war groß“, freute sie sich und ergänzte, während sie auf 3D-Bilder deutete, die aus geschliffenen Steinen montiert waren: „Viele sagten mir, dass sie so etwas noch nie gesehen haben.“