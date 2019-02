Künstler Kock erklärt seine Werke

von nr

14. Februar 2019, 12:13 Uhr

Eine Ausstellung, und zwei Mal findet eine Vernissage statt. Ungewöhnlich – aber für die Schau „Karl-Heinz Kock zum 80.“ im Wenzel-Hablik-Museum passiert genau das.

Vergangenen Sonntag war die Ausstellung eröffnet worden mit einer Veranstaltung, bei der der Lehrer Kock, früher an der Auguste-Viktoria-Schule tätig, im Mittelpunkt stand. Dabei hatte ihn Landtagspräsident Klaus Schlie im Namen des Parlaments mit einer Verdienstmedaille geehrt. Kommenden Sonntag geht es nun um den Künstler Karl-Heinz Kock. 50 seiner Arbeiten aus den vergangenen fünf Jahren sind im Museum zu sehen. „Informel“ nennt Kock seinen abstrakten Malstil und erklärt diesen am Sonntag selbst. Beginn ist um 11.30 Uhr im Hablik-Museum in der Reichenstraße.