Künstler helfen den Helfern

Er betreut Eltern mit schwerstkranken und behinderten Kindern – und finanziert wird die Arbeit im Bunten Kreis Westholstein Itzehoe zum großen Teil aus Spenden. Rund 250 Besucher kamen zum Benefizkonzert im Theater Itzehoe und unterstützten so die Nachsorgeeinrichtung.

„Unser Fokus liegt auf der ganzen Familie und dabei besonders auf den Geschwisterkindern, die oft im Schatten stehen“, sagte Angelika Perlett, Leiterin des Bunten Kreises. Dessen Schirmherr, Kreispräsident Peter Labendowicz, moderierte den Abend und dankte der Stadt Itzehoe und Theaterchefin Ulrike Schanko, die das Benefizkonzert tatkräftig zusammen mit zahlreichen Sponsoren unterstützt hätte.

Das Programm wurde vom Wilsteraner Chor „Sing For Fun“ mit dem Geschwisterlied „Meine Welt ist kunterbunt“ eröffnet. Dazu hatte der Chor bunte Tücher im Publikum verteilt, im Foyer konnten farbige Fingerlämpchen gegen Spenden erstanden werden, so dass es im großen Saal bei vielen Liedern leuchtend, bunt zuging. Der Singer-Songwriter Björn Paulsen aus Niebüll zeigte mit eigenem Deutsch-Rock seine Sicht auf Heimat und stellte sich auf die Seite des Bunten Kreises: „Ich finde es toll, so eine Sache zu unterstützen und dass ihr das alle genauso seht.“ Alle Künstler traten kostenlos auf, Eintritt und Spenden fließen nach Abzug der Kosten an den Bunten Kreis.

Der Chor „Gospelling Souls“ aus Hanerau-Hademarschen intonierte alle Gospel-Genres und stellte ebenso wie „Sing For Fun“ seine Solisten in den Vordergrund – und Björn Paulsen machte mit seiner sympathischen Art den Saal zu seinem Chor. Solotänzer und Formationen der Tanzschule Giesen boten fast die ganze Bandbreite an Standard- und lateinamerikanischen Tänzen, dann sorgten Klinik-Clown Krümel und Herr Mielke für Unterhaltung. Fingerakrobatik, Luftballons und Gesang standen auf dem Programm, das in einem gesungenen Tomatensalat gipfelte.

Bevor alle Akteure gemeinsam „Halleluja“ im Flitterregen sangen, sorgte „Sing For Fun“ mit einem Bügellied für Spaß bis in die letzte Reihe. Am Ende waren Organisatoren und Zuhörer gleichermaßen zufrieden. Stimme aus dem Publikum: „Das war ein schöner Abend, das sind ja alles keine Profis, total toll.“