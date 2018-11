Oelixdorf : Kühles Wetter, heiße Stimmung

„Hei-Light-Party“ in Oelixdorf lädt zum Tanzen ein.

von Ludger Hinz

11. November 2018, 14:58 Uhr

Es waren nicht ganz so viele Gäste wie bei den vergangenen Malen, aber bei der 54. Ausgabe der „Hei-Light-Party“ haben sich die Besucher am Wochenende nach sechswöchiger Pause bei kühlem Wetter wieder warm gefeiert. Im „Partydome“, der Gaststätte „Unter den Linden“ in Oelixdorf, machte DJ Heiko Arp mehreren Hundert Besuchern die ganze Nacht lang wieder „Feuer unter den Füßen“, spielte zu aktuellen Hits, Rock, Pop, House und Schlager, so dass diese schwungvoll bis in den Morgen tanzen konnten. Dazu gab es eine beachtliche Lichtshow.

Mittendrin feierte Simone Paetsch aus Itzehoe mit ihren Freundinnen aus der Itzehoer Umgebung ihren 40. Geburtstag. Nach gemeinsamem Essen und Trinken zu Hause ließen sie die Nacht in Oelixorf fröhlich ausklingen. „Ich war schon oft mit den Mädels zum Feiern hier, und heute herrscht eine besonders schöne Stimmung.“

An diesem Abend feierte auch die Fahrgemeinschaft mit Marc Lehmann, Thomas Labrenz und Thorsten Kühl aus Itzehoe bei der „Hei-Light“-Party. „Es ist die einzige Disco, in die man rund um Itzehoe noch gehen kann“, sagte Lehmann. „Die Stimmung ist wie immer super.“

Veranstalter Heiko Arp war trotz der geringeren Besucheranzahl zufrieden. „Gut angenommen wurde unsere Fotobox“, so der Gastgeber. Dort konnten die Gäste Bilder von sich machen, die anschließend auf Bildschirmen über der Bühne präsentiert wurden.