Krimi Nordica : Küchenmaschine im Visier

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

von Lisa Strobel

erstellt am 11.Nov.2017 | 09:37 Uhr

Absperrband, Blutspuren auf dem Boden und Männer in weißen Kitteln: Kuddels Erben alias „Muckimaus und Seelenmann“ sind wieder in Gefahr. Die Krimi Nordica inszenierte das Theaterstück zum Mitmachen im Zeichen des digitalen Umschwungs in diesem Jahr zum dritten Mal in der Tanzschule Giesen in der Viktoriastraße. Das Tanzbein wurde dort allerdings nicht geschwungen – stattdessen fielen mehrere Schüsse, Polizei und Rechtsmediziner mussten anrücken. Das Publikum war plötzlich mittendrin in einem Mordfall und half tatkräftig bei den Ermittlungen mit. Wer also hoffte, vielleicht jemanden beim Walzer tanzen kennenzulernen, war an diesem Abend am falschen Ort.

„Früher habe ich noch ab und zu Kontaktanzeigen in der Zeitung gelesen, um jemanden kennenzulernen. Dann wurde ich aber von Freunden verkuppelt“, erzählt Kuddels-Erben-Zuschauerin Rita Freitag-Möller. Heute wischt man einfach auf dem Handy nach links und rechts und landet damit vielleicht einen Volltreffer mitten ins Herz. Raus aus der Einsamkeit und rein ins Internet – dieser Devise folgte auch Lena (gespielt von Kim Millinowski). Die gelangweilte Verheiratete meldet sich auf einer Dating-App an und trifft so den Lehrer Sebastian (gespielt von Michael Rost). Er kocht, es fließt Wein und die beiden landen im Bett. Ein paar Wochen später ist sie schwanger und trennt sich von ihm. „Wir bekommen ein Kind. Ich bin in der 14. Woche“, verkündet Lena trotzdem ihrem Ehemann Michael (gespielt von Julian Schrippnick), bevor sie abends in die Tanzschule wollen. Dieser freut sich – aber insgeheim weiß er, dass hier etwas nicht stimmen kann, denn er ist zeugungsunfähig. Kurzerhand schnappt er sich Lenas Handy und schaut nach, ob sie einem anderen Mann getroffen hat. „Das haben Sie doch alle schon mal gemacht, im Handy des Partners herumgeschnüffelt“, behauptet Michael in Richtung der Zuschauer. Und schon ploppt Sebastian im Mobiltelefon auf. Michael schreibt ihm eine Nachricht und lädt ihn ebenfalls zum Tanzabend ein. Dieser ist ganz schön überrascht, denn eigentlich hatte Lena ja mit ihm Schluss gemacht. „Ich wusste gar nicht wie mir geschah, als ich Lena fröhlich tuschelnd mit ihrem Mann in der Tanzschule sah“, sagt Sebastian seinem Anwalt später. Das Unheil nämlich nimmt seinen Lauf: In der Tanzschule fallen zwei Schüsse, ein Mann schreit und Lena sinkt zu Boden. Sofort ist ein Notarzt zur Stelle, aber jede Hilfe kommt zu spät.

Doch wer ist der Mörder? Um dies herauszufinden, wird zunächst Lenas Mann befragt und sein Kontakt- und Bewegungsprofil erstellt. Besonders wichtig sei laut Ermittlern auch die Untersuchung von digitalen Geräten der Tatverdächtigen und Opfer: Navi, Handy, Laptop und sogar die Küchenmaschine Thermomix kommen ins Visier der Polizei. Was darin gekocht wurde, wird automatisch gespeichert. „Diese Daten werden mit Lenas Mageninhalt verglichen“, erklärt Mordkommissions-Leiter Marco Klein – kein Schauspieler, sondern echter Ermittler, der „Kuddels Erben“ mitgestaltet. Zuschauerin Bettina Winter hat zwar keinen Thermomix, im Internet surft sie aber trotzdem: „Wie weit man verfolgt wird durch die Geräte, das finde ich erschreckend. Da fühlt man sich doch beobachtet.“

Sogar Lenas Fitness-Tracker wird von der Polizei überprüft. Zur Zeit, als die SMS abgeschickt wurde, befand sich das Opfer auf dem Stepper: „Wir wissen auch, dass sie einen Puls von 137 hatte“, sagt Klein. Es gibt zwei Verdächtige, zwei Motive und beide streiten die Tat ab. Die Beweislage ist laut Klein nicht eindeutig. Bei einer Durchforstung des umliegenden Gebiets findet die Polizei schließlich die Tatwaffe im ehemaligen Störlauf. Die Waffe wurde im Darknet gekauft und der Käufer lässt sich über die IP-Adresse seines Computer finden. Treffer: Die Waffe wurde von Sebastian gekauft. Doch eine Frage bleibt: War das nun Mord oder Totschlag?