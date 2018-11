Weihnachtsaustellung in Hohenlockstedt : Krippen aus aller Welt

Das Museum am Wasserturm zeigt 60 Stücke eines leidenschaftlichen Sammlers.

21. November 2018

„Mein Vater war ein extremer Weihnachtsfanatiker – nicht nur als Pastor war ihm dieses Fest extrem wichtig“, erinnert sich Knut Petscheleit, Sohn des im vergangenen Jahr verstorbenen Ernst Petscheleit. Die Folge: 220 Krippen hatte der 84-Jährige im Laufe seines Lebens gesammelt, von denen 60 jetzt im Museum am Wasserturm in Hohenlockstedt ausgestellt werden. Eröffnet wird die Schau am Sonntag, 25. November, unter dem Titel „Krippenausstellung – aus der Sammlung der Familie Petscheleit“.

Noch vor seinem Tod hat Ernst Petscheleit dem Museum 200 seiner Sammler-Stücke geschenkt. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut“, sagt Achim Jabusch, Vorsitzender des Vereins Kultur und Geschichte. Gemeinsam mit seinem Team stellte der 60-Jährige daraus eine sehenswerte Ausstellung auf die Beine. Krippensätze aus unterschiedlichen Materialien wie Papier, Ton und Holz zieren die Vitrinen, in denen auch Krippenfiguren und Krippen als Stickbilder zu bewundern sind. „Diese Bilder hat mein Vater selbst gestickt – und das obwohl er farbenblind war“, erzählt Knut Petscheleit. „Manchmal kam er mit einem Faden in der Hand zu uns Kindern, um zu fragen, ob er die richtige Farbe gewählt hatte.“ Überhaupt sei Vater Ernst sehr kreativ gewesen. So schnitzte er seine erste Krippe, die im Familienbesitz geblieben ist, aus Lindenholz. Andere falzte er akribisch aus Papier oder fertigte sie aus Arbeitsbögen. Ständig sei sein Vater auf der Suche nach weiteren Sammlerstücken gewesen. Und das manchmal auf kuriose Weise. „Bei Ebay gab er bei der Suche einfach Grippe statt Krippe ein und wurde tatsächlich fündig.“ Andere Krippensätze habe er von Reisen aus verschiedenen Ländern mitgebracht. Im Vordergrund standen für Ernst Petscheleit dabei stets die Darstellung der Geburt Jesu Christi, die heilige Familie, Ochse, Esel und die Heiligen drei Könige aus der Weihnachtsgeschichte in Bethlehem.

Irgendwann aber sei seine Grenze erreicht gewesen, so dass Ernst Petscheleit sich noch zu Lebzeiten von einigen Krippen trennen wollte. „Wichtig war ihm dabei allerdings, dass diese zusammen bleiben.“

Eröffnet wird die Ausstellung um 14.30 Uhr durch Achim Jabusch. Anschließend wird Kurt Petscheleit mit Anekdoten, Geschichten und Erzählungen in die Ausstellung, die von den B-Team-Bläsern musikalisch begleitet wird, einleiten. Neben Kaffee und Kuchen bietet der Kulturverein auch die vom Lola-Café zur Verfügung gestellten herzhaften Snacks an.

Die Ausstellung kann bis zum 13. Januar jeweils sonntags von 14 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung besichtigt werden.