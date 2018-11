THeaterdinner in Brokdorf : Krimi-Spaß zu Calvados-Lachs

Knapp 100 Gäste genießen unterhaltsames Stück zu kulinarischen Spezialitäten.

von Ludger Hinz

27. November 2018, 00:00 Uhr

Was passiert, wenn diverse Männer bei der Wohnungssuche an die falsche Frau geraten? Es folgen jede Menge Verwechslungen und Missverständnisse, Peinlich- und Kleinlichkeiten. Die musikalische Komödie „Hier sind Sie richtig“, ein Schwank vom gefeierten Komödienautor Marc Camoletti in vier Akten, zehrte ganz schön an den Lachmuskeln der Zuhörer.

So wurde es wieder musikalisch, lustig und kulinarisch zugleich, als das Hotel Sell in Brokdorf zum Theaterdinner lud, nun bereits im sechsten Jahr nacheinander. Gutes Essen und Trinken waren im Elbblick die besten Mittel, um die Nerven wieder zu beruhigen.

Zum „Totlachen, aber garantiert ohne Leiche“ erzielte das Hotel auch dieses Mal ein volles Haus, auch wenn kurz vorher ein Bus mit 15 Personen abgesagt hatte. „Das war sehr schade“, bedauerte Inhaber und Koch an diesem Abend, Christian Sell, „zumal wir die Plätze nicht so schnell nachbesetzen konnten.“ Es tat der Stimmung allerdings auch keinen Abbruch, so dass die knapp 100 Gäste auch dieses Mal jede Menge Spaß an der schon vorher ausverkauften Vorstellung hatten, bei der sie zwischen den einzelnen Aufzügen ihr Menü genossen.

Das bestand an diesem Abend aus Calvados-Lachs an winterlichen Blattsalaten als Vorspeise und geschmorter Hirschkalbskeule mit Apfel, Rot- und Rosenkohl und Beilagen zum Hauptgang, dazu ein Rotwein, am besten ein italienischer Merlot. Da wirkte der letzte Gag noch mal so gut nach. Kurz vor dem theatralischen Finale dann die Dessertvariation – verschiedene Eisparfaits in Minz- oder Kaffee-Geschmack.

Auf den Geschmack gekommen waren in dem zweistündigen Event vor allem die Zuschauer. So erzählte Renate Pioretzky aus Heiligenstedten, die schon seit 12 Jahren in der „Hunderunde“ mit Herrchen aus Lägerdorf, Münsterdorf und Kremperheide gemeinsam Gassi geht: „Einer von uns hat den Abend vorgeschlagen, und nun sind wir hier. Die schauspielerischen Leistungen sind gut. Man merkt, dass sie alle bei der Sache sind.“ Frauke Beeck aus Hohenaspe meinte: „Es ist spaßig, amüsant und kurzweilig zu gutem Essen.“ Sie wurde von ihrer Freundin Karin Beem aus Itzehoe mitgenommen. „Ich habe das Krimi-Dinner in Hamburg gesehen und es zum Besuch empfohlen. Auch hier ist es sehr lustig, amüsant und wohl schmeckend.“

Auch die Schauspieltruppe genoss den Abend. „Die Stimmung hier ist immer wunderbar, wir haben schon viele Fans, die immer dabei sind“, sagte beispielsweise Thomas Gartmann aus Vertrieb und Technik der Theatertruppe. „Sie honorieren die Szenen mit Applaus, sind heiter und lachen viel mit.“ Sie hätte teils neue Schauspieler im Team, vor allem jüngere, die frisch von Hamburger Musicalschulen kommen und als Einsteiger ihre Chance ergreifen wollen. Schauspielerin Daniela Dinnes analysierte: „Ein schöner Mix aus Musik und Schauspiel von einer beschwingten Truppe.“ Ihre Kollegin Marisa Calcagnu stellte fest: „Das ist bestes Boulevardtheater. Man kann sich deftig ausdrücken und heftig lachen.“

Gastgeber Christian Sell freute sich: „Wir sind bereits im sechsten Jahr mit dem Theaterdinner, und es erfreut sich nach wie vor großer Belebtheit. Die Nachfrage steigt stetig. Die Leute lachen halt gerne auf dem Land.“









> Termin: Nächste „Krimödie“ vom „Theater Hamburg“ im „Hotel Sell“/Brokdorf: „Scharfe Brise – die Rettungssschwimmer vom Tittisee“ (inklusive Mehrgänge-Menü): Freitag, 1. März 2019, 19 Uhr (Einlass: 18.45 Uhr); Kartenvorverkauf im Haus.

Infos unter www.elbblick-brokdorf-hotel-sell.de oder unter www.krimoedie.de.