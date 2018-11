Itzehoe : Kreuzgang öffnet für Besucher

Itzehoes ältestes Bauwerk kann am ersten Adventssonnabend besichtigt werden. An den Grabtafeln besteht Sanierungsbedarf.

von Andreas Olbertz

20. November 2018, 09:55 Uhr

Es ist eine versteckte, unscheinbare Holztür zwischen Kirche und Klosterhof, aber dahinter verbirgt sich ein historisches Kleinod, ein Schatz: Itzehoes ältestes Bauwerk. Das Tor zum mittelalterlichen Kreuzgang wird nur noch zu besonderen Anlässen geöffnet. Am Vorabend zum ersten Advent, Sonnabend, 1. Dezember, ist es mal wieder so weit. Um 16 lädt erst die Kirchengemeinde zum offenen Adventssingen mit Posaunenchor und Flötenkreisen ein, der weithin sichtbare Herrnhuter Stern im Kirchturm wird angeschaltet, es gibt Turmbesteigungen. Im Anschluss daran, gegen 17 Uhr, öffnen die Mitglieder des Freundeskreises „St. Laurentii & Kloster Itzehoe“ den Kreuzgang. Der Klosterkuchen wird nur zu diesem Anlass verkauft, dazu gibt es Glühwein und Schmalzbrote sowie erstmals in Kooperation mit dem Brunsbütteler Unternehmen Wagner gefertigte Turmpralinen. Der Erlös des Abends ist für die Sanierung des Kreuzgangs vorgesehen.

„Die Bausubstanz ist okay – also, davon gehe ich aus“, sagt Freundeskreismitglied Johannes Hasselblatt. Aber die an der Außenwand der Kirche befestigten Epitaphien, Grabplatten der ehemaligen Äbtissinnen des Klosters, sind in bedauernswertem Zustand. Schrift und Verzierungen verwittern zusehends. Dagegen will der Freundeskreis etwas unternehmen. Johannes Hasselblatt befürchtet: „Das ist ein großes Projekt, das uns als Verein überfordern würde.“ Die Beiträge der rund 40 Mitglieder werden dafür wohl nicht reichen. Die Einnahmen von der Kreuzgangöffnung sollen deshalb helfen.

Der Kreuzgang hat den großen Stadtbrand von 1657 überstanden – als einziges Bauwerk in Itzehoe. Johannes Hasselblatt vermutet, dass er ursprünglich ein Rechteck um den kleinen Innenhof herum bildete, von dem nur noch ein Viertel erhalten ist. „Der Tagesablauf im Kloster war streng geregelt“, erzählt Hasselblatt. „Im Kreuzgang konnten die Nonnen relativ gut vor dem Wetter geschützt beten.“

Der Klosterkuchen wird nur zu diesem Anlass nach einem alten Familienrezept gebacken Johannes Hasselblatt

Der Kreuzgang führt zwar entlang der Außenwand der Kirche, gehört aber dem Kloster. Am Ende des Gangs führt eine Holztreppe direkt auf die Klosterempore in St. Laurentii. „Die Nonnen sind nicht mit dem gemeinen Volk in die Kirche gegangen“, verrät Johannes Hasselblatt. Vom Kloster aus hatten sie ihren eigenen, geschützten Zugang. Bei Konzerten sind die kleinen Logen direkt unter der Orgel heutzutage die teuersten Plätze – gute Akustik mit bester Sicht.

Nach der Reformation wurde das adelige Kloster 1541 in ein Damenstift umgewandelt. Hasselblatt: „Reiche Adelsfamilien kauften ihre unverheirateten Töchter dort ein und wussten sie versorgt.“ Diese Aufgabe erfüllt das Kloster bis heute.