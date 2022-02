Handball-Landesliga Nord Frauen : KreMü-Frauen setzen sich mit Sieg gegen Schleswig an die Spitze

Das Schamerowski-Team besiegt Schleswig IF II deutlich.

Eindrucksvolle Dominanz im Landesliga-Spitzenspiel: Die Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf bezwingen Schleswig IF II klar mit 34:23 (17:8) und setzen sich damit an die Tabellenspitze von Gruppe A der Nord-Staffel. Auch interessant: Am schnellen Neustart regt sich Kritik aus Steinburger Klubs Acht-Tore-Führung vorentscheidend Schon in den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.