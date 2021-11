Handball-Landesliga Nord Frauen : Kremperheide/Münsterdorf verpasst den Sprung an die Spitze

Schleswig IF setzt sich in einer torreichen Partie durch.

Schleswig | In einem torreichen Spitzenspiel verlieren die Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf bei Schleswig IF II mit 32:39 (17:20) und verpassen es, die Tabellenführung in Gruppe A der Landesliga Nord zu übernehmen. SIF mit mehr Wurfglück Zu Beginn der Partie zeigten sich beide Mannschaften vor allem im Angriff heiß: Der Ball lief schnell und bereit...

