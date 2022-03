Handball-Landesliga Nord Männer : Kremperheide/Münsterdorf setzt sich im Derby bei den Störtal Hummeln durch

Den Gästen gelingt damit in Kellinghusen der Einzug in die Aufstiegsrunde zur SH-Liga. Die HSG Störtal dagegen muss jetzt den Abstieg in die Kreisoberliga verhindern.

Kellinghusen | Die Landesliga-Handballer der HSG Kremp...

