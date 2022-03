Handball-Landesliga Nord Männer : Kremperheide/Münsterdorf setzt sich im Derby bei den Hummeln durch

Den Gästen gelingt damit in Kellinghusen der Einzug in die Aufstiegsrunde zur SH-Liga. Die HSG Störtal dagegen muss jetzt den Abstieg in die Kreisoberliga verhindern.

Kellinghusen | Die Landesliga-Handballer der HSG Kremperheide/Münsterdorf schlagen die HSG Störtal Hummeln auswärts im Kreisderby mit 23:17 (11:8) und sichern sich damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die SH-Liga. Beide Teams ohne ihre besten Schützen Vor dem Spiel war noch unklar, in welche Richtung sich das Derby entwickeln würde. Zwar hatten die Gäste im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.