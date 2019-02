Cheerleader aus Krempe : Kremper Panthers Xtreme sind World-Class-Champions

In Los Angeles wurde ihre Vorstellung mit 90 von 100 Punkten bewertet.

07. Februar 2019, 14:59 Uhr

Großer Erfolg in den USA: Die Kremper Panthers Xtreme sind World-Class-Champions. Im Los Angeles Conventions Center präsentierten die Cheerleader im Rahmen ihrer USA-Reise vor einem euphorischen Publikum eine sehr saubere Routine, die von der internationalen Jury mit 90 von 100 Punkten bewertet wurde und zum Sieg führte.

Vor etwa eineinhalb Jahren hatten sich die Panthers in der Altersklasse Junior mit dem Gewinn des Grand-Champion-Titels für die World-Class-Cheerleading Championships in Kalifornien qualifiziert. Viele Trainingsstunden wurden seitdem absolviert, um den Traum von der Teilnahme an der Meisterschaft zu verwirklichen.

Der offizielle Titel „World-Class-Cheerleading-Champion-Junior-Coed“ ist der bisher bedeutendste Titel für die 9 bis 16 Jahre alten Kinder. „Es ist unglaublich, wie sie sich hier weiterentwickelt haben“, fasst Cheftrainerin Tabea Gefken-Rohweder die USA-Eindrücke zusammen. Für die Panthers geht es noch einmal über den Atlantik: In Orlando (Florida) treten die Senior-Groupstunt-Lady-Panthers im März bei den Cheerleading Worlds an.