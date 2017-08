Krempe will Erfolgsweg fortsetzen

Wer stoppt das Dithmarscher Trio an der Spitze der Fußball-Kreisliga West? Während Tabellenführer Neuenkirchener SC (12 Punkte) im Heimspiel gegen Merkur Hademarschen (6) seinen Erfolgsweg fortsetzen sollte, müssen der TSV Nordhastedt (12/bei Alemannia Wilster/4) und der ABC Wesseln (10/bei RW Kiebitzreihe/0) auf Steinburger Boden ihre Leistungsstärke erneut beweisen. Zwei Steinburger Derbys stehen außerdem auf dem Programm der fünften Runde, wobei der TSV Heiligenstedten (9) gegen TuS Krempe (7) nach dem 2:5 in Nordhastedt wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren will. Die TS Schenefeld (0) hofft dagegen gegen Fortuna Glückstadt (4) auf den ersten Saisondreier. Punkten muss unbedingt auch der TSV Lägerdorf II (0), dessen Heimaufgabe gegen den TSV Buchholz (7) erneut nicht einfach wird. Über alle acht Partien des Wochenendes blicken wir mit dem Kremper Nachwuchstalent Levin Manns (18), der bereits drei Tore erzielt hat und nicht nur deshalb beim TuS voll eingeschlagen ist.

TS Schenefeld – Fortuna Glückstadt (Sbd,. 15 Uhr). „Die Schenefelder müssen nach vier verlorenen Spielen mal ran und Punkte einfahren. Die Fortunen sind meiner Meinung nicht so gut drauf, so dass ich denke, dass dieses Vorhaben der Turnerschaft am Sonnabend gelingen wird.“ Tipp: 2:1

Neuenkirchener SC – Merkur Hademarschen (Sbd. 16 Uhr). „Der Tabellenführer ist momentan stark drauf und wird dieses Heimspiel für sich entscheiden.“ Tipp: 3:1



TSV Heiligenstedten – TuS Krempe (Sbd. 16 Uhr). „Wir sind sozusagen eine komplett neue Mannschaft, haben uns gut zusammen gefunden und sind sehr gut drauf. Wir haben alle große Lust, auch in Heiligenstedten den Erfolgsweg weiterzugehen.“ Tipp: 1:2



GW Todenbüttel – SG Eiderstedt (Sbd. 16 Uhr). „Ich kenne die Eiderstedter noch nicht, aber sie haben ja zuletzt hoch mit 8:2 gegen Kiebitzreihe gewonnen und von daher denke ich, dass sie in Todenbüttel durchaus einen Punkt einfahren können.“ Tipp: 2:2



RW Kiebitzreihe – ABC Wesseln (Sbd. 16 Uhr). „Für die Partie in Kiebitzreihe sage ich einen ziemlich glatten Wesselner Sieg voraus, weil der ABC eine starke Mannschaft hat, seit vielen Jahren in der Kreisliga spielt und sehr erfahren ist.“ Tipp: 0:3



TSV Lägerdorf II– TSV Buchholz (So. 14 Uhr). „Die Lägerdorfer sind eigentlich nicht schlecht. Wenn sie ihre Chancen nutzen, können sie dieses Spiel vielleicht auch gewinnen. Ich votiere aber auf ein Unentschieden.“ Tipp: 1:1

TSV Weddelbrook – SSV Lunden (So. 15 Uhr). „Ich schätze die Weddelbrooker nicht so stark ein und denke, dass die in der Kreisliga etablierten Lundener dort einen deutlichen Sieg landen werden.“ Tipp: 0:4



Alemannia Wilster – TSV Nordhastedt (So, 15 Uhr). „Nordhastedt ist eine sehr starke Mannschaft. Das Team ist in der Offensive gut besetzt und hat bislang mit vielen Toren überzeugt. Ich sehe den Aufsteiger auch in Wilster vorn.“ Tipp: 2:4



von Reiner Stöter

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:03 Uhr