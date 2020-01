Von Spargel-Tour bis Schifffahrt aus dem Rhein : Krempe: Seniorenbeirat bietet fünf Ausfahrten an

Den Senioren der Marschenstadt bietet der Beirat mehr als nur Sprechstunden an.

08. Januar 2020, 16:00 Uhr

Krempe | Gleich fünf Ausfahrten hat der Kremper Senioren- und Behindertenbeirat für das neue Jahr geplant. Los geht es am 3. April mit einem Bummel in den Räumen des Adler-Modehauses sowie einem Besuch eines Bauerncafés samt Hofladen.

Am 15. Mai folgt eine „Spargel-Fahrt“ samt eines Buffets, bei dem das königliche Gemüse ausgiebig genossen werden kann.

Vom 2. bis 4. September geht es zum Schlemmen an die Ostsee. Ziele sind Schwerin, Wismar und die Insel Poel. Wer mitfahren möchte: Der Preis für ein Bett im Doppelzimmer beträgt 289 Euro, ein Einzelzimmer kostet 329 Euro.

Info:

Telefonisch erreichbar ist der Kremper Seniorenbeirat unter 0170 6692403.

Den Herbst läutet der Seniorenbeirat mit einer Kreuzfahrt von Frankfurt nach Rotterdam ein. Auf den Rhein geht es vom 25. bis 31. Oktober. Anmeldungen werden bis zum 15. März entgegen genommen – und nur vier Kabinen stehen für Interessenten bereit.

Das Programmjahr beschließt eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Ritzebüttel am 28. November.

Informationen zu sozialen Themen

Der „Senioren- und Behindertenbeirat für Jung und Alt der Krempermarsch“, wie der Verein offiziell heißt, residiert im Haus der Krempermarsch am Burggraben, Stiftstraße 16a.

Dort empfängt der Verein um Emil Goldnik Ratsuchende immer dienstags von 9 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 18 Uhr während seiner turnusmäßigen Sprechstunden.

Informationen gibt es zu Themen wie Sozialversicherungen, Behindertenausweisen und Entschädigungsansprüchen.

Regelmäßige Termine

Obendrein lädt der Beirat regelmäßig zu Boccia-Nachmittagen und einem gemeinsamen Senioren-Frühstück ein. Weitere wichtige Termine sind die Hauptversammlung am 21. März ab 15 Uhr in der Willi-Steinmann-Halle, der Seniorentag der Krempermarsch (Sommerfest) am 14. Juni ab 15 Uhr an gleicher Stelle sowie die Weihnachtsfeier am 13. Dezember.