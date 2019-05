Polizei erwischt Einbrecher auf frischer tat : Krempe: Jugendliche brechen in Lagerhalle ein

Einer der Täter leistet Widerstand und wird bei der Festnahme von eiem Polizeihund verletzt.

27. Mai 2019, 14:47 Uhr

Krempe | In der Nacht zu Sonnabend nahm die Polizei drei Jugendliche nach einem Einbruch in eine alte Lagerhalle am Birkenweg in Krempe fest. Zuvor hatte ein Anwohner die Polizei benachrichtigt, weil er Lärm aus der Halle gehört hatte. Ein 15-Jähriger und zwei 16 Jahre alte Elmshorner hatten sich über eine rückwärtige Tür Zugang in zur Halle verschafft und befanden sich noch darin, als die Streifenwagenbesatzungen eintrafen. Einer der Jugendlichen leistete Widerstand gegen einen Polizeibeamten bei der Festnahme, indem er ihn mit einem Hammer angreifen wollte. Ein Diensthund verhinderte das. Der Angreifer kam Bissverletzungen am Arm in ein Krankenhaus. Was das Trio in der Halle wollte, ist bislang nicht bekannt. Die Drei wurden später wieder entlassen.