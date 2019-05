Fachkräftemangel in Dithmarschen : Kreisverwaltung wirbt online um Mitarbeiter

Der Kreis Dithmarschen geht neue Wege zur Mitarbeitergewinnung – ein neues Karriereportal ist online an den Start gegangen.

03. Mai 2019, 14:20 Uhr

HEIDE | Der Fachkräftemangel in Dithmarschen trifft nicht nur private Unternehmen, sondern auch den öffentlichen Sektor: Während sich die Verwaltungen früher vor Bewerbern kaum retten konnten, nimmt heutzutage die Zahl der offenen Stellen zu. Das spürt auch der Kreis Dithmarschen, der nun mit einem eigenen Karriereportal in die Offensive geht.

Seit wenigen Tagen ist die Webseite online. Federführend in der Gestaltung sind Elena Adam und Norbert Arens, die eine übersichtliche Darstellung in modernem Design und mit unbürokratischem Sprachgebrauch auf den Weg brachten. „Die Kreisverwaltung will die neue Seite zur Personalgewinnung nutzen und so auf die veränderten Bedingungen und besonderen Herausforderungen im Wettbewerb um Fachkräfte reagieren“, betont Norbert Arens, Leiter der Stabsstelle Innerer Service.

Der demografische Wandel und fehlende Fachkräfte beeinflussen auch an der Westküste den Wettbewerb um qualifizierte Arbeitnehmer. Der Kreis Dithmarschen als zentraler Dienstleister im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge beschäftigt in seinen Fachdiensten aktuell 550 Mitarbeiter. Neben ihrem Hauptsitz in Heide ist die Behörde mit verschiedenen Dienststellen und Beteiligungen auch in Meldorf und Brunsbüttel vertreten.

Nach Angaben Adams, Mitglied der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, gebe es pro Jahr 52 Neueinstellungen, darunter 30 Auszubildende. Ab 2024 erfasst die Kreisverwaltung eine größere Pensionswelle. Altersbedingt werden 113 Arbeitnehmer bis 2029 ausscheiden, das entspricht knapp einem Viertel der jetzigen Belegschaft. Bis zum Jahr 2032 seien es laut Adam 200 Beschäftigte.

„Wir werden auch deshalb neue Wege der Eigenvermarktung geben müssen“, so Landrat Stefan Mohrdieck. „Und wir rücken Themen in den Vordergrund, die bisher wenig nach außen kommuniziert worden sind. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Heimarbeit und Gesundheitsmanagement werden wir auch künftig attraktive Rahmenbedingungen schaffen.“

Das Karriereportal ist zusätzlich mit Stellenangeboten gefüllt, es zeigt Möglichkeiten für Referendariate, Praktika und ein freiwilliges soziales Jahr. Zudem will der Kreis bald auch auf Facebook und anderen Social-Media-Kanälen Präsenz zeigen.



> Online-Karriereportal:

www.karriere.dithmarschen.de