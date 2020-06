Kreisverwaltung öffnet Türen

von Andreas Olbertz

07. Juni 2020, 13:00 Uhr

Itzehoe | Die Zahl der neuen Corona-Erkrankungen ist konstant niedrig, die Einschränkungen werden nach und nach gelockert. Da will auch die Kreisverwaltung sich nicht länger als nötig abschotten. Die Türen sollen für die Bürger wieder geöffnet werden. Allerdings nicht schlagartig komplett in allen Bereichen. „Um den allgemeinen Maßnahmen gerecht zu werden, erfolgt dies schrittweise und nur nach vorheriger Terminvereinbarung zum Beispiel für Fahrzeuganmel-dungen oder Hygienebelehrungen für Lebensmittelpersonal“, so Kreissprecherin Sonja Wilke. Nähere Informationen seien der Homepage des Kreises zu entnehmen.