Kreisjugendring plant Kinderdorf

Betreuung in den Sommerferien soll kreisweit ausgedehnt werden

von Joachim Möller

13. Juni 2019, 11:53 Uhr

Itzehoe | Ein autonomes Dorf für sechs- bis zwölfjährige Kinder mit eigenem Bürgermeister und eigenen Wirtschaftsleben – so stellt sich der Kreisjugendring das Steinburger Kindercamp vor. Das kreisweite Projekt soll 2020 in den Sommerferien starten und das Abenteuerlager in Oldendorf ablösen. Die ersten Planungen für die vierwöchige Ferienbetreuung stellte Gerd Sievers, stellvertretender Vorsitzender des Kreisjugendrings, im jüngsten Jugendhilfeausschuss vor.

Der Jugendring hatte 2012 die hauptamtliche Geschäftsführung und die Planung des Abenteuerlagers im Rahmen der jährlichen Aktion Ferienpass übernommen. Dieses Ferienangebot soll jetzt deutlich ausgeweitet werden. 100 Kinder sollen im Feriencamp – ein Ort wird noch sucht – vier Wochen von 8 bis 17 Uhr betreut werden. Und das kostet Geld. Die Aktiv-Region Steinburg hat für den dreijährigen Betrieb bereits 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings mit der Maßgabe, dass der Jugendring 80.000 Euro an Eigenmitteln aufbringt. Diese Summe erhoffen sich Gerd Sievers und seine Mitstreiter vom Kreis Steinburg. Der Jugendhilfeausschuss signalisierte Zustimmung zum Projekt, entscheiden über die freiwillige Ausgabe muss der Kreistag während seiner nächsten Sitzung.

„Wir wollen, dass die Kinder in dem Camp Eigenverantwortung entwickeln, mit Demokratie umgehen lernen und Konflikte lösen“, so Sievers. Sie sollten Toleranz und Respekt erfahren sowie soziale Kompetenzen lernen. „Kinder sollen das wahre leben wahrnehmen – auf Kinderniveau.“ Und ganz wichtig: Eltern haben im Kindercamp keinen Zutritt. In Oldendorf seien bisher nur Kinder aus wenigen Gemeinde betreut worden, dass wolle man mit der Ausdehnung des Projekts jetzt ändern, so Sievers. Denn eine Betreuung der Kinder in den Ferien werde immer wichtiger, „viele Eltern fragen das nach“.

Als Betreuer sind 25 jugendliche Helfer vorgesehen, die zuvor ausgebildet werden sollen. Doppelter Effekt für den Kreisjugendring: „Wir erhoffen uns dadurch, wieder mehr ehrenamtliche Helfer auch für andere Aufgaben zu gewinnen.“ Die Jugendlichen sollen in dem Projekt Teamfähigkeit entwickeln, Verantwortung übernehmen und „sie sollen Vorbild“ sein.