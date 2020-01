Neujahrsempfang in Itzehoe : Kreis und Stadt starten optimistisch ins neue Jahrzehnt

Kreispräsident und Landrat rufen in ihren Reden zu Geschlossenheit und Respekt auf.

von Delf Gravert

19. Januar 2020, 15:35 Uhr

Itzehoe | Es ist eine gute Tradition: Seit 1985 laden der Kreis Steinburg und die Stadt Itzehoe zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang ein. Zahlreiche Gäste konnte Kreispräsident Peter Labendowicz dazu am Freitagabend auch im Namen von Landrat Torsten Wendt, Bürgervorsteher Markus Müller und Bürgermeister Andreas Koeppen im Pädagogischen Zentrum begrüßen.

Dass der alljährliche Neujahrsempfang aber nicht nur Zeit für gute Gespräche biete, sondern auch Momente zum Nachdenken, gehöre ebenfalls zur Tradition, so Labendowicz. „Ich habe den Eindruck, als bestünden Globus und Menschen nur noch aus Krisen: alte Krisen, neue Krisen, vergessene Krisen, vermeintliche Krisen. Umso schöner ist es dann, wenn man Traditionen hat, die in dieser turbulenten Zeit Halt und Sicherheit geben – wie unser heutiger Empfang“, so der Kreispräsident. „Auch bei uns scheint Krise das neue Lebensgefühl zu sein“, stellte er fest und erinnerte dabei an die Verrohung der Gesellschaft, das Erstarken einer neuen Rechten, die innergesellschaftliche Spaltung oder an die gelähmte Politik. „Wir aber werden den Kopf nicht in den Sand stecken, für uns heißt es: Weiter geht es, auf geht es.“

Auch Landrat Wendt ging in seiner Ansprache auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen ein. Verglichen mit den Zuständen der der 1920er Jahre „beschäftigen wir uns heute eher mit Luxusproblemen.“ Viel zu schnell baue man sich eine Schwarz-Weiß-Argumentation auf. „Die anderen sind böse, ich bin der Gute oder das Opfer.“ Dazwischen gebe es nichts. „Wir brauchen einen respektvollen Umgang“, mahnte Wendt. „Und wenn rechtsradikaler Sprachgebrauch oder Judenwitze an Schulen zur Normalität werden, wird das auch eine Gesellschaft verändern . Ganz sicher nicht zum Guten.“

Kurz beleuchtete er weitere Themen, die den Kreis Steinburg bewegten: kommunale Baumaßnahmen, Arbeitsmarkt, Altersarmut, demografischer Wandel, Kita-Reform oder öffentlicher Nahverkehr. „Die HVV-Verhandlungen werden in diesem Jahr abgeschlossen, so dass ein Beitritt bis 2022 vollzogen werden könnte.“ Auch das neue Kreishaus sprach Wendt an: „Sobald die Baugenehmigung der Stadt vorliegt, werden wir mit den Abrissarbeiten beginnen.“

Und was gibt es neues aus der Stadt zu berichten? „Die hat sich auf den Weg gemacht, ein Stadtentwicklungskonzept zu erstellen“. Dafür werde weitere Unterstützung „von Menschen mit einer Grundbegeisterung für ihre Stadt benötigt“, appellierte Wendt an alle Interessierten. Und weiter sagte er: „Ohne Sie wird kein noch so schöner Plan umsetzbar werden.“

Ohnehin biete das neue Jahrzehnt viele Möglichkeiten. „Lassen Sie uns diese gemeinsam beim Schopfe packen und in neue Erfolgsgeschichten umsetzen“, forderte Wendt. Am Ende des Jahrzehnts gäbe es dann vielleicht Schlagzeilen wie „Kreisumlage liegt stabil bei zehn Punkten – Kommunen endlich ohne Verschuldung“, „Intelligentes Zuwanderungsgesetz hilft Unternehmen – Fachkräftemangel im Kreis ist kein Thema mehr“, oder „Infrastruktur im Kreis ganz vorne – A 20 ist bis zum Anschluss an A 23 fertiggestellt“.

Großes Lob zollte Wendt den Mitwirkenden des Sophie-Scholl-Gymnasiums am Rahmenprogramm: das Orchester um Sandra Buschmann, der Hard-Chor unter Leitung von Thomas Neumann, die Bigband mit Mirko Gibson an der Spitze und die Theater-AG unter der Regie von Inken Stollwerk. Für eine Kunstausstellung, zeichnete Barbara Engel verantwortlich. Wendt: „Das war ganz großes Kino.“