Öffentlicher Personennahverkehr : Kreis Steinburg: Neues Bus- und Bahnnetz soll zuerst im Süden umgesetzt werden

Mit der Ausschreibung im Teilnetz Süd beginnt im März die Neustrukturierung im Kreis Steinburg.

von Joachim Möller

16. März 2020, 15:26 Uhr

Itzehoe | Einfach strukturierte und übersichtliche Linienverläufe und Fahrpläne, ein besserer Taktverkehr, Busverkehr auch in Randzeiten, systematische Verknüpfung zwischen Bus und Bahn – der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Steinburg steht vor großen Veränderungen (wir berichteten). Im ersten Schritt der ÖPNV-Neuordnung wird der südliche Kreis profitieren, hier wird das so genannte Teilnetz Süd, das für die Fahrgäste deutliche Verbesserungen bringen soll, im März europaweit neu ausgeschrieben. „Im Süden liegt mit den Pendlerbewegungen in Richtung Hamburg ein sehr großes Kundenpotenzial“, sagt der Vorsitzende des ÖPNV-Zwecksverbands, Landrat Torsten Wendt.

Grundlage ist die Überplanung des Liniennetzes, die der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr 2017 beschlossen hat. Im Rahmen dieser Überplanung wurde das Konzept der „Starken Linien“ entwickelt. Ziel ist es, alle Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern entweder über Bus oder Bahn zu erschließen. In diesem Punkt steckt Konfliktpotenzial, weiß auch Wendt: „Eine bessere Taktung im Grundnetz bringt zwar kleinen Gemeinden nicht unmittelbar etwas, aber ich werbe dennoch dafür. Die Vorteile für den gesamten Kreis sind groß“, so der Landrat.

Der Entwurf des beauftragten Büros Urbanus aus Lübeck liegt seit Ende 2019 vor. Nach und nach soll es umgesetzt werden. Den Beginn macht das Teilnetz Süd, da hier die bestehenden Verträge mit den Busunternehmen Ende 2020 auslaufen. Für dieses Teilnetz hatten die Planer bis zur jüngsten Zweckverbandsversammlung noch letzte Prüfaufträge in den Entwurf eingearbeitet, die einzelne Gemeinden gefordert hatten.

Eine Hauptlinie ist künftig die 6550, die im Stundentakt von Itzehoe über Münsterdorf, Lägerdorf und Horst zum Bahnhof Elmshorn führt. Um unter anderem auch die Breitenburger Amtsverwaltung einzubinden, fährt die Linie 6551 von Itzehoe, Münsterdorf, Breitenburg, Lägerdorf bis Rethwisch. Hier, wie auf den anderen Strecken auch, sind auch am Wochenende Fahrten geplant, wenn auch nicht so häufig wie wochentags. Weitere Linien:

6520: Itzehoe über Dägeling, Krempe nach Glückstadt.

6530: Glückstadt, Kollmar, Neuendorf, Raa-Besenbek, Elmshorn.

6540: Glückstadt, Herzhorn, Sommerland, Kiebitzreihe, Elmshorn.

Das gesamte Paket wird nach Berechnungen der Planer deutlich teurer als bisher. Während bisher 1,1 Millionen Euro als Zuschuss an die Busunternehmen gezahlt wurden, werden es künftig 2,5 Millionen Euro sein. Als Erlös wird mit 600.000 Euro gerechnet, einkalkuliert ist darin eine Steigerung der Fahrgastzahlen um 20 Prozent. „Die Neuaufstellung im Teilnetz Süd ist für mich die Nagelprobe, ob es auch im Rest des Kreises funktioniert“, erklärt Wendt. Klar sei: „Wir brauchen dabei einen langen Atem.“

Das Gutachten für die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs erstreckte sich auch auf die die Teilnetze Nord, Ost und West. Diese sollen beim jeweiligen Vertragsende ebenfalls neu ausgeschrieben werden. Kein Bestandteil der Untersuchungen waren bisher die Stadtverkehre in Glückstadt und Itzehoe. Aber auch diese sollen nach dem Willen des Zweckverbandes optimiert werden. Die ÖPNV-Geschäftsstelle wurde beauftragt, die Gutachterleistung in einem Kostenrahmen von bis zu 20.000 Euro zu beauftragen. Zudem erklärte Torsten Wendt, dass die Kreisverwaltung einen Verkehrsplaner eingestellt habe, der Probleme identifizieren und nach individuellen Lösungen suchen soll.