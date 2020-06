Zahlungsmoral: mangelhaft : Kreis Steinburg kritisiert: Schlachthof-Konzerne beklagen jeden Gebührenbescheid

Wenn die Verwaltung im Kreis Steinburg Gebühren erhebt, geht es vor Gericht – jedenfalls, wenn die Schlacht-Konzerne zahlen sollen.

von Joachim Möller

30. Juni 2020, 13:03 Uhr

Itzehoe/Kellinghusen | Schlachthof-Konzerne machen nicht nur mit oft unzureichenden Wohn- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter Schlagzeilen, in der Kreisverwaltung stehen die Branchenriesen auch wegen ihrer Gebührenzahlungen in der Kritik. Zwei Millionen Euro sind dafür an Einnahmen im Kreishaushalt veranschlagt, doch jeder Gebührenbescheid wird von den Unternehmen beklagt, betonte Landrat Torsten Wendt auf Anfrage des grünen Kreistagsabgeordneten Heinrich Voß.

ZITAt Einige Verfahren vor dem Verwaltungsgericht haben wir gewonnen, einige verloren. Torsten Wendt, Landrat

Der Kreis erhebt Gebühren von Schlachtbetrieben für Untersuchungen und Kontrollen nach dem Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht im Kreis Steinburg.

Aufgrund der Klagen habe der Kreis deshalb Gespräche mit dem Schlachtbetrieb Tönnies in Kellinghusen geführt und auch das Land einbezogen, die Gespräche verliefen allerdings schleppend.

Gebührenrecht ist europaweit einheitlich

Das Gebührenrecht sei europaweit normiert, so Dezernent Hans Treinies, dort seien Mindestgebühren festgelegt. Der Kreis wiederum müsse kostendeckend seine Gebühren berechnen, diese allerdings im Vorwege erheben. Nachfordern könne er laut Europarecht später nicht. Und wenn der Bescheid des Kreis dann über den Mindestgebühren liege, würden Klagen eingereicht werden.

Gespräche auf Landesebene sollen Klärung bringen

Landrat Wendt betonte, dass es auf Landesebene Gespräche gebe, um das Problem zu lösen. Im März habe es unter Beteiligung des Landkreistags ein Treffen zwischen den Veterinärämtern und Juristen der Kreise Nordfriesland, Segeberg und Steinburg, in denen große Schlachtbetriebe liegen, sowie dem Lebensmittelreferat des Justizministeriums gegeben. Die Teilnehmer hätten sich auf eine zeitnahe gemeinsame Überarbeitung und Anpassung der entsprechenden Landesverordnung geeinigt. Aufgrund der Corona-Krise sei der erste Termin dafür jedoch ausgefallen.