Corona-Fälle an Schlachthof : Kreis Steinburg hebt Quarantäne für einige Mitarbeiter der Fleischindustrie auf

Die ersten Betroffenen gelten nach 14-tägiger Quarantäne als genesen.

von Delf Gravert

14. Mai 2020, 17:20 Uhr

Itzehoe/Kellinghusen | Voraussichtlich heute dürfen die ersten Schlachthofmitarbeiter die Quarantäne wieder verlassen. Es handelt sich um etwa zehn Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, nun aber als genesen gelten. Das teilte der Kreis Steinburg am Donnerstag mit.

Ärztliche Entlassungsuntersuchung

Die Betroffenen seien am 30. April positiv getestet worden. Am 4. Mai sei bei ihnen ein weiterer Test negativ ausgefallen. Sind sie zusätzlich zur 14-tägigen Quarantäne seit mindestens 48 Stunden symptomfrei, daher dürfen sie ihre Unterkunft wieder verlassen. „Die genaue Zahl steht erst am Freitag fest, weil dann eine ärztliche Entlassungsuntersuchung stattfindet“, erklärt Kreissprecherin Sonja Wilke.

Weitere Aufhebungen in Kürze

Mit weiteren Aufhebungen sei in Kürze zu rechnen. Knapp 60 der 81 im Kreis Steinburg lebenden Betroffenen sind aktuell negativ getestet.

„Die Aufhebung wird in einem personenbezogenen Bescheid festgelegt, welcher den Betroffenen unter anderem als Nachweis dient“, so Wilke. Der vom Kreis engagierte Wachdienst kontrolliere an der Unterkunft in der ehemaligen Kaserne in Kellinghusen, dass nur Menschen mit gültigem Nachweis das Gelände verlassen. Landrat Torsten Wendt betont in diesem Zusammenhang das „kooperative Mitwirken“ aller Beteiligten.