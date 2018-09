Regionales Berufsbildungszentrum : Kreis mietet Wellenkamper Schule

Das Itzehoer Berufsbildungszentrum will ab Oktober in der früheren Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp Erzieher und Sozialpädagogen unterrichten.

von Delf Gravert

20. September 2018, 15:45 Uhr

Noch wirkt das Gelände der ehemaligen Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp in Wellenkamp wie im Dornröschenschlaf. Doch voraussichtlich schon in wenigen Wochen wird die Schule wieder sehr belebt sein: Das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) will dort künftig seine Abteilung Sozialpädagogik unterbringen. Der Umzug soll möglichst schon in den Herbstferien erfolgen.

In zwölf Klassenräumen und weiteren Räumen inklusive der Sporthalle sollen künftig rund 300 angehende Erzieher und Sozialpädagogische Assistenten unterrichtet werden. Knapp 200 000 Euro wird der Kreis als Träger des RBZ dafür jährlich an die Stadt bezahlen. So haben es der Verwaltungsrat des RBZ und der Finanzausschuss des Kreistags bereits beschlossen. Der Kreistag muss der Entscheidung kommende Woche noch zustimmen. Das erscheint sehr wahrscheinlich, denn es gibt aktuell keine vergleichbare Alternative für das akut von Raumnot geplagte RBZ.

Eine „gute Übergangslösung, die vernünftiges Arbeiten ermögliche“, sei daher die Nutzung der Schule Lübscher Kamp, sagte RBZ-Leiter Carsten Jaeger im Finanzausschuss. Die Berufsschule operiere aktuell „am Rande der Legalität“, was die Raumbelegung angehe. Das RBZ ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Gleichzeitig gingen durch den Abriss der ehemaligen Jugendherberge Räume verloren, die geplante Aufstockung eines Gebäudes musste der Kreis aus finanziellen Gründen verschieben (wir berichteten).

Bereits im vergangenen Jahr hatten Stadt und Kreis deshalb über die Nutzung der leeren Schule in Wellenkamp verhandelt. Zunächst konnte man sich über die Finanzen nicht einigen. Das RBZ prüfte die Anmietung von Räumen der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein am Langen Peter. Diese sind laut Jaeger aber zu kleinteilig für die Berufsschule. Bei der Schule Lübscher Kamp hätten sich nun „alle Beteiligten bewegt“, und eine einvernehmliche Lösung sei gefunden worden, so Jaeger. Die Stadt habe die Miete reduzieren können, weil das RBZ nun nicht die gesamte Anlage pachte, sondern nur Teile für einen festgelegten Zeitraum, erläutert Stadtsprecher Frank-Dieter Simon.

Das Mietverhältnis ist zunächst für die kommenden Jahre vorgesehen. In dieser Zeit wollen Kreisverwaltung und RBZ prüfen, ob sich ein Kauf der Liegenschaft lohnt. „Die Räumlichkeiten sind von Größe und Zuschnitt nicht optimal“, sagte Jaeger im Ausschuss. Gutachten sollen klären, ob sie mit vertretbarem finanziellen Aufwand gemäß den Bedürfnissen des RBZ umgebaut werden können. Die Stadt ist offen für Kaufverhandlungen – aktuell sei keine anderweitige Nutzung des Geländes geplant, so Simon. „Der Kreis kann gerne mit einem Angebot auf uns zukommen.“