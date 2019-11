Adventsstimmung in Krempe : Kreativmarkt mit 60 Ausstellern

Der Hobby- und Kreativmarkt des TuS Krempe findet Sonntag in der großen Sporthalle statt.

21. November 2019, 14:49 Uhr

Krempe | Der Hobby- und Kreativmarkt des TuS Krempe öffnet wieder seine Türen. Für viele Einwohner der Krempermarsch ist es der Termin, mit dem die Adventszeit so richtig beginnt. Schon längst hat sich der Markt über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Am Sonntag, 24. November, lädt der Sportverein zum inzwischen 17. Mal in die große Halle am Burggraben ein.

Erwartet werden mehr als 60 Aussteller, die in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ihre Kunstwerke dem Publikum präsentieren wollen. Eingebunden in den Markt wird auch das Außengelände, wo sich die Budenbetreiber vor allem des leiblichen Wohls der Gäste annehmen werden. Ebenfalls im Freien zu bewundern sind erstmals Kupferfiguren.

Cheforganisatorin Hannelore Kühlcke ist es wieder gelungen, Kunsthandwerker aus ganz Schleswig Holstein und Hamburg in die kleine Marschenstadt zu locken. Das Angebot reicht von A wie Adventsdekoration bis Z wie Zimtgebäck. Die Standbetreiber haben von Schmuck bis hin zu Holzarbeiten so ziemlich alles im Gepäck, was die Vorweihnachtszeit so heimelig macht. Nicht fehlen darf beim Hobby- und Kreativmarkt natürlich die große Tombola mit gestifteten Preisen der Aussteller und Sponsoren.

Für den Nachwuchs ist eine Töpferecke eingerichtet, wo die Kleinen unter Anleitung ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Eine Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen rundet das Angebot ab. Der Eintritt ist frei. Rund um die Halle finden sich kostenlose Parkplätze in großer Zahl.