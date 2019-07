Hohenlockstedter Ferienprogramm : Kreativität bringt Spaß

„Holo Heros International“ heißt ein Ferienprogramm, das die Arthur-Boskamp-Stiftung und das Jugendzentrum gemeinsam für Kinder anbieten.

von shz.de

25. Juli 2019, 14:21 Uhr

Hohenlockstedt | Unzählige DIN-A 4-Bögen liegen auf dem Boden. Mit zwei Fingern versucht sich der Zehnjährige Finn-Ole an einer Schreibmaschine. „Ich schreibe eine Geschichte“, sagt er. Gemeinsam mit 13 weiteren Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren nimmt er an dem erstmals angebotenen Sommerferienprogramm „Holo Heros International“ im M.1-Kunsthaus der Arthur-Boskamp-Stiftung teil. Während einige Kinder ihre Kreativität beim „Comic Explosion Workshop“ ausleben, beamen sich andere im Remix-Workshop auf Youtube in ihre Lieblingsfilme.

„Unser Ziel ist es, den Kindern Kunst und Kultur zu vermitteln“, sagt Claudia Dorfmüller, Leiterin des Lokal-Programmes im M.1. In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendzentrum wurde den Jungen und Mädchen nicht nur eine kreative, sondern auch actionreiche Woche mit spannenden Workshops und aufregenden Unternehmungen geboten.

„In unserem Workshop haben die Kinder die Möglichkeit, zum Thema „Holo Heros“ eigene Heldenfiguren zu entwickeln und dazu eine passende Geschichte zu schreiben“ erklärt Workshop-Leiterin Miriam Trostorf. Gemeinsam mit Christian Diaz vermittelt sie den jungen Teilnehmern den Zugang zu Material und Formen.

Gearbeitet werde mit verschiedenen Techniken. „Es wird gezeichnet, collagiert und gedruckt.“ Dabei gehe es keineswegs darum, dass die Kinder schon etwas können – vielmehr solle mit dem Angebot das Interesse an der Kunst geweckt werden. „Und die Kinder haben die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben“, sagt Trostorf. Es sei wichtig, dass jeder Raum finde, um sich frei zu entfalten. „Das ist richtig toll hier – mal was anderes, als immer nur zu Hause zu sitzen und dort alleine zu zeichnen“, bestätigt Max (12), der gerade ein Alien für das Comicheft zeichnet.

Unterdessen haben Stine und Zoe ihr Lieblingsvideo auf Youtube herausgesucht. „Vorhandene Videos werden durch vor Ort aufgenommene Töne verändert“, erklärt Dorfmüller. Und mit Hilfe der Greenscreen-Technik sind die beiden Mädchen am Ende in ihrem Lieblingsvideo mit der israelischen Sängerin Toy von Netta zu sehen.

Schon morgen findet für Interessierte die Abschluss-Präsentation von 11 bis 14 Uhr im M.1 statt.

Abwechslung von den Workshops bot ein vom Jugendzentrum organisiertes Nachmittagsprogramm mit Ausflügen ins Rathaus oder zur Lohmühle. Auch in den Herbstferien soll es solche Workshops geben.





> Anmeldungen: per E-Mail an bk@arthurboskamp-stiftung.de oder unter: 04826/850110.