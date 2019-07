Kreative Reise in die Steinzeit

Nachwuchs-Reporter aus Kollmar zu Gast in Albersdorf

kollmar/albersdorf | Gab es vor 5000 Jahren in der Steinzeit Gefäße und wie wurden diese hergestellt? Dieser Frage wollten die Schüler der 4. Klasse der Schule am Deich in Kollmar nachgehen und besuchten den Steinzeitpark in Albersdorf.

Der Steinzeitpark Albersdorf ist seit 22 Jahren in Betrieb. Im vergangenen Jahr kamen 33.000 Besucher – die Tendenz ist steigend. Im Park wurden Dinge aus der Steinzeit nachgebaut, wie zum Beispiel Häuser, Gefäße und auch Werkzeuge.

Es arbeiten circa 15 Angestellte und viele ehrenamtliche Mitarbeiter im Park. Diese kümmern sich um die Pflege des Parks und bieten Mitmachaktionen für große und kleine Leute an. Besucher des Steinzeitparks können sich vor ihrem Ausflug in das Steinzeitdorf über das Internet darüber informieren, welche Aktionen zu welchem Zeitpunkt angeboten werden (www.steinzeitpark-dithmarschen.de). Gruppen können sich auch für verschiedene Aktivitäten zu einem bestimmten Thema anmelden.

Die jungen Reporter haben sich den Park angesehen und konnten erleben, wie in der Steinzeit getöpfert wurde. Ursel und Rainer Grohmann begleiteten sie auf ihrer Reise in die Vergangenheit.

Der Ton zum Töpfern wurde aus der Erde geholt und mit Sand und Wasser gemischt. Dies machten die Grundschul-Reporter nicht selbst – das Material war bereits vorhanden.

Vor 5000 Jahren gab es noch keine Drehscheibe, aber Werkzeuge wurden selbst gebaut. Die Farbe der Gefäße war unterschiedlich.

Gefärbt wurde der Ton mit kleinen gemahlenen Steinen in unterschiedlichen Farben. Je heißer das Gefäß gebrannt wurde, desto dunkler wurde der Ton. Sowohl Männer als auch Frauen durften töpfern. Es wurde aber nur getöpfert, wenn etwas benötigt wurde. In der Glut einer Feuerstelle wurden die Gefäße bei ungefähr 1000 Grad gebrannt, um sie zu härten. Milch wurde in die Gefäße gefüllt und lange stehen gelassen. So wurden die Gefäße wasserundurchlässig und Flüssigkeiten konnten später auch hineingefüllt werden.

Es gab mehrere Arten zu töpfern. Zwei Techniken probierten die Schüler mit der Hilfe von Ursel und Rainer Grohmann aus: die Daumentechnik und die Aufbautechnik. Bei der Daumentechnik wurde mit dem Daumen ein Loch in eine Tonkugel gedrückt und mit dem Daumen wurde das Gefäß weiter geformt. Bei der Aufbautechnik wurde eine kleinere Tonkugel zu einer Scheibe gedrückt. Die Scheibe war der Boden des Gefäßes. Danach wurden Schlangen aus Ton geformt, die nach und nach aufeinander gesetzt wurden, so dass der Rand des Gefäßes entstand.

Alle waren sich anschließend einig: Die Daumentechnik ist viel einfacher! Verziert wurden die Gefäße dann durch Abdrücke von Pflanzenteilen oder mit Mustern, die in den Ton geritzt wurden.

Neben den Töpferarbeiten in der Steinzeit interessierte die Schüler aber noch vieles mehr. Ursel und Rainer Grohmann beantworteten viele Fragen. Die im Durchschnitt 35 Jahre alt werdenden Steinzeitmenschen lebten mit Rehen, Schlangen, Rindern, Schafen und Ziegen. Die einzige Aufgabe war es, zu überleben. Die Kleidung wurde aus Tierhäuten hergestellt.

Die Steinzeit wurde so genannt, weil vieles aus Stein hergestellt wurde. Wenn jemand krank wurde, gab es Menschen, die heilen konnten. Sie hießen Schamanen.

Leider war die Reise in die Steinzeit viel zu schnell vorüber und die Reporter entschieden, dass der Steinzeitpark sicher noch einmal eine Reise wert ist.