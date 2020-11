Volkstrauertag : Kranzniederlegungen ohne Öffentlichkeit - aber im Internet

Auch der Volkstrauertag fällt in Wilster, Hohenaspe und anderen Gemeinden zum Teil Corona zum Opfer.

von Sönke Rother

13. November 2020, 10:12 Uhr

Hohenaspe/Wilster | In diesem Jahr muss der Volkstrauertag in den Kirchengemeinden morgen unter Corona-Bedingungen stattfinden. So sind beispielsweise an den Ehrenmälern maximal zehn Personen erlaubt. Die Kirchengemeinden der Region Nordwest, zu denen neben den Gemeinden der Wilstermarsch auch Hohenaspe und Heiligenstedten gehören, werden deshalb den Volkstrauertag anders als gewohnt begehen.

Zeremonien anschließend im Internet

In Wewelsfleth und Beidenfleth finden Kranzniederlegungen ohne Öffentlichkeit statt. Anschließend wird ein Video der Zeremonien im Internet veröffentlicht. Der Link findet sich auf den Internetseiten der Kirchengemeinden Wewelsfleth und Beidenfleth.

Kranzniederlegungen ohne Öffentlichkeit

In Wilster findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche mit Pastor Jörg Henke statt, zu dem eine Anmeldung erwünscht ist. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal im Stadtpark findet ohne Öffentlichkeit statt.

Hohenaspe: Kirche öffnet für stilles Gebet

In Hohenaspe findet kein Gottesdienst statt. Die Kirche ist aber von 9.30 bis 12 Uhr für das stille Gebet geöffnet. An den Ehrenmälern in den einzelnen Dörfern der Kirchengemeinde finden zu folgenden Uhrzeiten Feierstunden mit kirchlicher Beteiligung statt: Drage 10.30 Uhr, Looft 11 Uhr, Ottenbüttel 11 Uhr, Kaaks 11.30 Uhr.

Gedenken der Toten der Weltkriege

In Brokdorf findet der Gottesdienst zum Volkstrauertag um 9.30 Uhr und in St. Margarethen um 11 Uhr statt. Der Opfer der Weltkriege und aller Kriege in der Welt wird innerhalb des Gottesdienstes gedacht; auch dort findet die Kranzniederlegung ohne Öffentlichkeit statt.

In Krummendiek beginnt der Volkstrauertagsgottesdienst um 10.30 Uhr. In Heiligenstedten findet der Gottesdienst ab 9.30 Uhr statt.