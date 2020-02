Baumarbeiten im park : Kranke Kastanie: Hingucker im Stadtpark abgeholzt

Die Stadt hat eine Kastanie abgeholzt, weil sie für Spaziergänger zur Gefahr hätte werden können.

von Christine Reimers

05. Februar 2020, 18:24 Uhr

Glückstadt | Es gibt Glückstädter, die sich wunderten, dass ein großer, alter Baum in den Städtischen Anlagen gefällt wurde. Es war eine Kastanie mit einem erheblichen Stammumfang. Prägend war sie, weil sie als Blickfang im Zusammenhang mit dem Entenhäuschen gesehen wurde. Doch die Kastanie war krank, teilt Esther Patyk vom Bauamt der Stadt Glückstadt mit.

Die Stadt Glückstadt hatte ein externes Unternehmen beauftragt, die Bäume im Stadtpark auf Krankheiten zu untersuchen. Im Fall des Baumes kamen die Fachleute zum Schluss, der Baum muss abgeholzt werden. Er könnte sonst eine Gefahr darstellen, weil er direkt am Gehweg stand. Die Genehmigung zum Fällen wurde bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt und genehmigt. Weil der Stadtpark unter Denkmalschutz steht, musste auch das Denkmalamt zustimmen. Vor Kurzem dann wurden der Baum und auch andere abgeholzt. Was Esther Patyk auch persönlich sehr bedauert. Sie ist beim Bauamt zuständig für die Bäume in Glückstadt.

„Nachpflanzungsauflagen seitens der Naturschutzbehörde wurden nicht gemacht“, sagt die Fachfrau. Die Denkmalbehörde habe sich dazu noch nicht klar geäußert.

„Im Oktober sind im südlichen Teil der Städtischen Anlagen 24 Birken gepflanzt worden, so dass dort nun wieder eine schöne Birkenallee zu sehen ist.