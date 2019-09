Motorsport in Schlotfeld : Kräftemessen der Quadfahrer am Blauen Lappen

Nachwuchsrennen mit dem Quad in Schlotfeld um Meisterschaftspunkte.

Avatar_shz von Ludger Hinz

05. September 2019, 15:22 Uhr

Schlotfeld | Spannende Rennen auf staubiger Buckelpiste: An zwei Tagen richtete der MSC Lägerdorf seine ADAC-Meisterschaftsläufe, das 34. und 35. Steinburg Parallel Quad Race, aus, das erste von vier auf dem Gelände in diesem Jahr. Auf der Strecke in Amönenwarte bei Hohenlockstedt traten 40 Teilnehmer in fünf Klassen von 7 bis älter als 18 Jahre an.

Etwa ein Drittel der Starter aus Schleswig-Holstein und Hamburg kamen vom Veranstalter. „Sie stellen momentan in drei Klassen in der Landesmeisterschaft die Führenden“, so Mitorganisator und Jugendgruppenleiter Werner Fendrich.

Drei Wertungsläufe

In drei Wertungsläufen traten jeweils zwei Starter gegeneinander an. Am Start war Konzentration angesagt: Nachdem die Ampel auf Grün umgesprungen war, gaben die Piloten auf ihren Quads am „Blauen Lappen“ Gas, mussten die etwa 400 Meter lange Strecke meistern und die aufgestellten Tore durchfahren – sonst gab es Strafpunkte.

In der Klasse 1, den Jüngsten, waren sechs Fahrer am Start. „Das sind viele“, sagte Fendrich erfreut. Alle Teilnehmer der ersten beiden Klassen erhielten schließlich als Ansporn einen Pokal, insgesamt bekam ein Drittel aller Starter eine Trophäe.

Merlin Jäger (10) aus Albersdorf ist Führender Klasse 2 in der Landesmeisterschaft und wurde auch am „Blauen Lappen“ mit großem Abstand Erster.