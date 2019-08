Trecker-Treck in Reher : Kräftemessen auf staubiger Piste

180 Teilnehmer beim 30. Trecker-Treck in Reher - nur wenige schaffen den Full Pull.

25. August 2019, 14:20 Uhr

Reher | PS-starke Boliden, motivierte Fahrer und eine perfekte Rennstrecke. Das bot wieder der Trecker-Treck in Reher. 180 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein waren der Einladung zur 30. Auflage der Veranstaltung gefolgt. Das sonnige Wetter nutzten auch zahlreiche Zuschauer, die das brachiale Geschehen auf der 80 Meter langen Piste mit Hochspannung verfolgten.

Die Traktoren waren in mehrere Gewichtsklassen von 21 bis 300 PS eingeteilt. Um die Chancengleichheit zu wahren, wurde auf zwei Bahnen gestartet. Dabei galt es, den mit einem tonnenschweren Gewicht bestückten Bremsschlitten so weit wie möglich über die zu ziehen. Alle Teilnehmer auf der staubigen Piste hatten nur ein Ziel: Den Full Pull, also den Bremswagen bis zum Ende der Piste zu ziehen. Trotz aller Tricks und des Spielens mit dem Gaspedal – viele Teilnehmer scheiterten schon nach der Hälfte der Strecke. Auch das Aufbäumen der Vorderräder half nicht weiter.

Wichtig für eine gelungene Fahrt waren Luftdruck, Reifen und die richtige Gewichtsverteilung. Zu viel Gewicht hinten lasse den Traktor aufsteigen, mit zu viel Gewicht auf den Vorderrädern grabe sich der Traktor ein, und zu viel Luft in den Reifen lasse sie schnell durchdrehen, verrieten einige der Teilnehmer.

Humorvoll kommentiert wurde das Wettkampfgeschehen von Thomas Tank. Und immer, wenn er die beiden Worte „Fuuuullll Pulllll“ über die Koppel schallen ließ, war Applaus aus den Reihen der Zuschauer zu hören. Auch diese waren zum Teil mit ihren Oldtimern zu dem Event gekommen und erfreuten sich an den „Gesprächen unter Fachleuten“.