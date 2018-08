Ende der Freibadsaison : Kostenloser Badetag in Ulitzhörn

Am letzten Freibad-Tag lädt das Bad in Brunsbüttel zum Planschen und Schwimmen ein - bei freiem Eintritt.

von shz.de

24. August 2018, 10:00 Uhr

Nach Wochen mit unzähligen Sonnenstunden fällt der Abschied vom Freibad Ulitzhörn in diesem Jahr besonders schwer. Mit einem kostenlosen Badetag will die städtische Freizeitbad Brunsbüttel GmbH ihren Gästen den Saisonausklang am Sonntag, 2. September, 9 bis 20 Uhr, ein wenig versüßen.

Auf einen Sprung ins erfrischende Nass muss nach der Freibad-Schließung niemand in Brunsbüttel verzichten. Mit Wiedereröffnung des Hallenbads am Dienstag, 4. September, um 7 Uhr sorgen die Betreiber für einen nahtlosen Übergang. Nach dreiwöchiger Betriebspause werden an diesem Tag auch die unterschiedlichen Saunen in der gut 500 Quadratmeter großen Wellness-Oase wieder angeheizt.

Im Freizeitbad sind Spaß und Erholung täglich außer montags garantiert. Zu den Attraktionen gehört das beheizte Außenbecken. Das Hallenbad verfügt über 25-Meter-Bahnen, Sprungturm, Wasserstrudel, Spiellandschaft, Nichtschwimmer-Bereich und Whirlpool.

Zu den Neuerungen nach der Sommerpause gehört die Einrichtung einer EC-Karten-Funktion am Kassenautomaten. „Damit haben unsere Gäste jetzt die Möglichkeit, auch außerhalb der Kassenöffnungszeiten ihre Tagestickets bargeldlos zu bezahlen oder ihre Geldwertkarten aufzuladen“, erklärt Guido Austen, Prokurist der Freizeitbad GmbH. Neben routinemäßigen Revisionsarbeiten ist zudem der Drei-Meter-Sprungturm gewartet worden.

Zum Start in die neue Saison hat der Aufsichtsrat geringfügige Tarif-Änderungen abgesegnet. Erwachsene zahlen für die Tageskarte künftig 4,80 Euro statt 4,50 Euro, der Preis für Früh- und Spätbader erhöht sich bei Erwachsenen um 20 Cent auf 4,20 Euro. Moderat fällt auch die Erhöhung des Familientarifs aus. Zwei Erwachsene und zwei Kinder zahlen für die Tageskarte künftig 12,50 statt 12 Euro. Der Kinder-Sauna-Tarif entfällt komplett. Alle anderen Tarife bleiben unverändert.