Bewerbungsmappen-Check : Kostenfreier Bewerbungsmappen-Check

„Das A und O einer Bewerbung ist…“, so beginnen die meisten Beratungsgespräche, berichtet Ane Govers, einer der ehrenamtlichen Berater der Wirtschaftsjunioren.

Bewerbungsunterlagen sind der Schlüssel zum Eintritt in den Beruf. Mit dem Ziel, erfolgreiche Ausbildungen in unserer Region zu unterstützen und jungen Menschen den Eintritt in das Berufsleben zu erleichtern, boten die Wirtschaftsjunioren auf der diesjährigen Nordjob in Brokdorf für alle interessierten Schülerinnen und Schüler die kostenfreie Durchsicht der Bewerbungsunterlagen an. Diese Chance ließen sich die vorher angemeldeten Schüler nicht entgehen.

Bei dem wertvollen Austausch durch Führungskräfte, Personalentscheider und Unternehmer erhielten die Teilnehmer individuelle Tipps zu den mitgebrachten Lebensläufen wie Anschreiben. Da alle Berater im Alltag mit Personalentscheidungen zu tun haben, waren viele Schüler sehr dankbar für die praxisnahen Tipps und Infos zu den aktuellen Anforderungen der Betriebe. Dies sei eine perfekte Ergänzung zu den eher allgemeineren Tipps der Lehrkräfte. Ergänzend erhielte die Schüler eine Checkliste, auf denen die aktuell relevanten Do’s & Don’ts aufgeführt waren.

Darüber hinaus erhielten sie bei Übereinstimmung mit dem jeweiligen Berufswunsch den direkten Kontakt zu Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftsjunioren, die Ausbildungsplätzen für 2018 ausgeschrieben haben. Auch dies wurde durch die Schüler rege angenommen. So erhofft man sich, dass alle Betriebe die offenen Stellen mit geeigneten Kandidaten besetzen können.

Durch dieses positive Feedback der teilnehmenden Schüler werden die Wirtschaftsjunioren ihren kostenfreien Bewerbungsmappen auch auf der Itzehoer Jobmesse AzubIZ, die am 29. September 2017 im RBZ stattfindet, ebenfalls präsent zu sein. Mit Bewerbungsmappencheck und Flyern sollen noch mehr Schüler auf dem Weg in die Berufswelt begleitet werden. Anmelden können sich interessierte Schüler schon jetzt per eMail an: bildung@wj-unterelbe.de

Bewerber mögen bitte Ihren Entwurf zu Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugniskopien / Praktikumsbestätigungen mitbringen.

Der Arbeitskreis Bildung bietet darüber hinaus interessierten Schulen und Lehrkräften an, sie vor Ort durch den Bewerbungsmappencheck mit praktischen Tipps zu unterstützen, die jungen Menschen auf Ihrem Weg in die Berufswelt vorzubereiten.

Weitere Maßnahmen wie Bewerbungstrainings oder Trainings zu Bewerbungsgesprächen à la Speeddating sind in der Planung. Ebenso wie eine moderierte Gesprächsrunden mit Azubis, Ausbildern, Unternehmer und Existenzgründern, mit der die Schüler Einblicke in die Berufswelt der Region erhalten.

Anfragen bitte per eMail an: bildung@wj-unterelbe.de



Die Wirtschaftsjunioren Unterelbe e.V., ein Zusammenschluss von jungen Führungskräften und Unternehmern unter 40 Jahren aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg. In unserer schönen Region Unterelbe, direkt vor den Toren Hamburg, haben viele spannenden Unternehmen Ihren Sitz.



Wirtschaftsjunioren Deutschland

In 215 regionalen Kreisen und 11 Landesverbänden sowie 15 WJD-Auslandskreisen engagieren sich über 10000 junge Unternehmer und Führungskräfte. Die Wirtschaftsjunioren bieten nationalen und internationalen Austausch in einem belastbaren Netzwerk. Sie engagieren sich gesellschaftlich wie politisch und bieten Raum für die persönliche Weiterentwicklung.

von Tommy Alles

erstellt am 09.Aug.2017 | 08:42 Uhr