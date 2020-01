Klosterhofschule Itzehoe : Kooperation mit Autohaus Eskildsen zur Berufsorientierung

Schule und Betrieb profitieren von der Zusammenarbeit.

von Grischa Malchow

24. Januar 2020, 18:00 Uhr

Itzehoe | Was macht man, wenn Jugendliche sich schwer tun, den Übergang von Schule zur Ausbildung zu bewerkstelligen? Im Fall der Klosterhofschule ist es klar: Man schließt Kooperationen. Ab sofort arbeitet die Gemeinschaftsschule bei der Berufsorientierung auch mit dem Autohaus Eskildsen zusammen.

Durch die Kooperation soll es eine engere Verbindung zwischen Schule und Betrieb geben. In der Klosterhofschule wird es Fachvorträge von Eskildsen-Mitarbeitern und Elternabende geben, in denen über die Ausbildungsmöglichkeiten informiert wird. Im Autohaus gibt es derweil neben angebotenen Praktika auch Schnuppertage.

In anderthalb Monaten steht für die Klasse 8b das erste Betriebspraktikum auf dem Plan. „Praktika sind nicht nur zur Beschäftigung, die Schüler sollen erkennen, was ihnen gefällt“, betonte Axel Formeseyn, zuständig für Berufsorientierung an der Klosterhofschule. Mit seiner 8b bekam der Klassenlehrer eine Führung durch die verschiedenen Eskildsen-Abteilungen in der Potthofstraße.

„Heute wollen die Schüler deutlich länger zur Schule gehen als früher. Ich weiß nicht woran es liegt“, sagte Formeseyn. Eine Brücke in die Arbeitswelt sei somit nötig. Die ersten Maßnahmen zur Berufsorientierung beginnen daher bereits in der fünften Klasse, mittlerweile sieben Kooperationen mit Betrieben aus verschiedenen Zweigen sind eine Hilfe. „Wir gehen die Brücke von der anderen Seite“, sagte Eskildsen-Geschäftsführerin Ilka Eskildsen-Strohbecke. Für sie wäre es schon ein Gewinn, wenn ein Schüler beim Praktikum feststellt, dass dieser Beruf nichts für ihn ist. Vorteile hat die Kooperation aber auch für das Autohaus, von dem die Initiative ausging. „Es ist nicht immer leicht, die richtigen Auszubildenden zu finden“, ließ Jennifer Rehse-Behling aus der Marketingabteilung durchblicken, dass auch die Hoffnung, geeignete Mitarbeiter zu finden, eine Rolle spielt.