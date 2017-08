Glückstadt : Konzert voller Leidenschaft

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörgens 1 von 2

Einen sehr emotionalen Liederabend erlebte ein großes Publikum in der Stadtkirche. Mit Klaus Florian Vogt stand ein musikalischer Weltstar im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals auf der Bühne oder vielmehr im Altarraum der historischen Stadtkirche.

Dem Tenor zur Seite stand Pianist Jobst Schneiderat, der ihn durch die Geschichte der „Schönen Müllerin“ von Franz Schubert begleitete. Der Liederzyklus, den Schubert auf der Grundlage des gleichnamigen Gedichtzyklus von Wilhelm Müller komponierte, gehört wohl zu den Lieblingsstücken von Klaus Florian Vogt. Und das zeigte der Weltklasse-Tenor in Glückstadt auch ganz deutlich.

Es war wahrlich ein musikalischer Hochgenuss und sicher eines der grandiosesten Konzerte, die das Publikum in der Stadtkirche in den vergangenen Jahren erleben durfte. Klaus Florian Vogt hatte sich als echtes „Nordlicht“ – er lebt in Brunsbüttel – schnell bereit gefunden, in Glückstadt zu singen, auch, wenn er nicht sicher war, wie die kleine Glückstädter Stadtkirche die vielen Besucher aufnehmen könnte.

Das erklärte der Intendant des SHMF, Christian Kuhnt, in seiner Begrüßung. Er erzählte den Besuchern die Vorgeschichte zu diesem Konzert, die mit einer E-Mail aus dem Jahr 2013 begann. „Damals hatte ich gerade den Posten des Intendanten übernommen und dachte an nichts anderes als die Festivalsaison 2014, als mich eine E-Mail aus Glückstadt erreichte mit dem Hinweis, dass hier im Jahr 2017 das 400. Stadtjubiläums gefeiert würde“, erklärte Kuhnt schmunzelnd. Und auch, wenn diese erste E-Mail nicht so viel Beachtung fand, gab der Förderverein für Musik an der Stadtkirche nicht auf und konnte schließlich das Konzert mit Klaus Florian Vogt nach Glückstadt holen.

Die Auswahl des Tenors, in Glückstadt „Die schöne Müllerin“ zu singen, war eindeutig ein Glücksfall für die Zuhörer. Denn Vogt sang die Lieder so emotional, so sehr in der Geschichte gefangen, dass die Besucher ihm den unglückseligen Müllergesellen ohne weiteres abnahmen.

Klaus Florian Vogt gilt zwar auch als einer der führenden deutschen Heldentenöre, doch in Glückstadt bedurfte es keines Helden. Schuberts tragische Liebesgeschichte schien direkt aus dem Herzen des Tenors zu kommen und berührte die Zuhörer zutiefst. Klaus Florian Vogt liebte und litt mit seinem Müllergesellen. Alles an dem Vortrag drückte die gegensätzlichen Emotionen aus. Vom Werben um die Geliebte über die Leidenschaft, schließlich Eifersucht bis zur Trauer und Verzweiflung über die verschmähte Liebe. Traumhafte Melodien mit so viel Gefühl gesungen, dass man den unglücklich Verliebten fast vor sich sah, wie er seine Geliebte anschmachtet.

Ganz still war es im Publikum in den kurzen Pausen zwischen den einzelnen Liedern. Die Zuhörer genossen und schwiegen. Umso tosender war der Applaus am Ende des Konzertes. Gern ließ sich der Tenor zu einer Zugabe überreden. Doch auch danach war das Publikum noch nicht zufrieden, so dass sich Vogt auch noch zu einer weiteren Zugabe hinreißen ließ. Selbst danach applaudierten die vielen Besucher in der Stadtkirche stehend, bis der Künstler die Kirche endgültig verlassen hatte.

Eine besondere Bedeutung hatte das Konzert für Besucherin Ilka Dux. „Ich bin schon so lange ein Fan von Klaus Florian Vogt und habe schon so viele Konzerte von ihm besucht. Dass er jetzt hier in Glückstadt gesungen hat, war schon ein Höhepunkt für mich.“ Und dann konnte die Glückstädterin ihrem Idol auch noch eine Rose auf der Bühne übergeben. Für sie war der Abend einfach perfekt. Und für viele andere, die dieses Konzert besucht hatten, auch.