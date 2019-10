Musik im Ratskeller Glückstadt : Konzert mit „Les Hommes du Swing“

Der Verein Jazz in Glückstadt präsentiert Sonntag die Band „Les Hommes du Swing“ im Ratskeller.

23. Oktober 2019, 16:08 Uhr

Glückstadt | Einen Abend für Fans klassischer Töne bietet der Verein Jazz in Glückstadt am Sonntag, 27. Oktober, im Glückstädter Ratskeller. Ab 19.30 Uhr stellen sich „Les Hommes du Swing“ in neuer Besetzung vor. 2016 war die Band erstmals in Glückstadt zu hören und begeisterte die Besucher der Nacht des Jazz.

Die Band bilden die Gitarristen Jeffrey, Roberto und Marcel. Alle drei sind Teil der großen Musikerfamilie Weiss. Der Geiger Jordan Rodin, zugleich Bratschist der Hamburger Symphoniker, und Bassist Axel Burkhardt, eine bekannte Jazzgröße, gehören ebenfalls zur Gruppe. Allen gemein ist die Liebe zu Django Reinhardt und Stéphane Grappelli, die 1934 das „Quintette du Hot Club de France“ gründeten und damit dem europäischen Jazz eine eigene Identität verliehen.

>Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube am Fleth in Glückstadt, Restkarten an der Abendkasse. Weitere Infos unter: www.jazzinglueckstadt.de.