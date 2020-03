Weltfrauentag : Konzert in Wilster

Am Weltfrauentag spielt Kantor und Organist Hartwig Barte-Hanssen Sonntag ausschließlich Werke von Komponistinnen und über Frauen.

von Joachim Möller

06. März 2020, 15:00 Uhr

Wilster | Kirchengemeinde Wilster lädt am Sonntag um 17 Uhr zu einem Orgelkonzert in die St.-Bartholomäus-Kirche ein.

An der Großen Orgel wird Kantor und Organist Hartwig Barte-Hanssen zu hören sein. Anlässlich des Weltfrauentages stehen ausschließlich Werke von Komponistinnen und über Frauen auf dem Programm. Das Konzert wird eröffnet mit „I dannati“ („Die Verdammten“), komponiert von der in Florenz als Professorin wirkenden Italienerin Carlotta Ferrari. Es folgen die Variationen der amerikanischen Komponistin Emma Louise Ashford sowie Stücke von Cécile Chaminade, die in Belgien lebte und wirkte. Mit den „Chimes of Westminster“ geht es dann mit Mary Elizabeth Dexter nach Amerika.

Das Orgelkonzert klingt aus mit Choralfantasien der Berliner Komponistin Beate Leibe. Dazwischen wird von Andreas Willscher aus seinem Zyklus „Portraits biblischer Frauen“ zu hören sein.



> Eintritt: 5 Euro.