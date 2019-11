Kulinarisches in Itzehoe : Konzept aufgegangen: „Küchenpartys sind die besten“

Eine Abend mit Speisen und Getränken aus der Region erlebten die Gäste im Himmel und Erde und konnten dabei mit den Herstellern ins Gespräch kommen.

24. November 2019, 15:36 Uhr

Itzehoe | Das war doch mal ein außergewöhnliches kulinarisches Angebot: An diesem Abend gab es nicht einfach nur Speisen und Getränke, die Gäste konnten mit denen sprechen, die sie herstellten. Und die kamen (fast) ausschließlich aus der Region.

Im Restaurant „Himmel und Erde“ rief die zum ersten Mal ausgerichtete „Feinheimische Küchenparty“ am Wochenende große Resonanz hervor – bei Teilnehmern wie Gastgebern. „Wir sind komplett ausgebucht, mussten sogar einigen absagen“, sagte Restaurantleiter Werner Ehart.

Der Abend folgte einem besonderen Konzept, das es in dieser Form wohl selten gibt. Zur Musik vom Itzehoer Duo „Lisiria“ (Roman Rossbach und Lisa Ohm) und der Tischzauberei von Thomas Coch aus Kollmar fanden sich etwa 120 Gäste ein. Als Mitglied im Verein „Feinheimisch“, der sich als „Bewahrer und Förderer einer nachhaltigen und regional geprägten Esskultur in Schleswig-Holstein“ versteht, wurde zum Festpreis das gesamte Essen von acht Zulieferern mit ausschließlich regionalen Spezialitäten aus der Umgebung geliefert und live vor Ort vorgestellt – von der Gastro-Bäckerei aus Marne über das Bistro aus Glückstadt bis hin zum Käselieferanten aus Hohenlockstedt. Ein Weinbaubetrieb aus der Pfalz war der einzig auswärtige.

Überall im Restaurant waren kleine Essstationen aufgebaut, an denen sich die Gäste ihr Menü selbst zusammenstellen konnten. Dazu gab es Informationen, Tipps und Ratschläge der Zulieferer. Das brachte Anbieter und Gäste miteinander ins Gespräch. So sagte Karolin Sandmeir vom Glückstädter „Glückwerk“: „Es ist eine sehr angenehme Stimmung, und viele sind sehr interessiert an unseren Produkten.“

Zufrieden waren auch die Gäste. Ingeborg Schramm aus Heide sagte: „Das Regionale ist wichtig und schmeckt, wenn es auch ein wenig teurer ist, aber bei dem Angebot stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.“ So fühlte sich Restaurantleiter Werner Ehart bestätigt: „Die besten Partys finden in der Küche statt.“ Und er stellte in Aussicht: „Im nächsten Jahr könnten wir das wiederholen.“