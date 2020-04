Kollmar und Glückstadt : Kontrollen zu Ostern: Viel Verständnis für Polizeieinsatz

An den Häfen und am Elbstrand war über Ostern wenig los. Die Polizei kontrollierte die Auflagen, die Bürger zeigten Verständnis.

13. April 2020, 15:21 Uhr

Kollmar/Glückstadt | Selten war es zu Ostern so ruhig am Elbufer wie in diesem Jahr. Wo sonst tausende Spaziergänger, Motorradfahrer und Radfahrer in Richtung Wasser, Häfen und Strand unterwegs sind, blieb es wegen den Corona-Beschränkungen bei einer überschaubaren Anzahl von Spaziergängern. Die Polizei kontrollierte erneut, musste aber kaum Verstöße ahnden.

Parkplätze für Biker gesperrt

Weil das Amt Horst-Herzhorn die ansonsten gern von Motorradfahrern genutzten Parkplätze am Kollmaraner und Bielenberger Hafen für Biker gesperrt hatte, verstummten die knatternden Motoren schon weit vor der Elbe. Und auch hinter dem Elbdeich ging es ruhig zu. Der große Parkplatz vor dem Fährhaus Kollmar war nicht offen und die Kioske und Cafés hatten geschlossen. Paarweise oder allein saßen Menschen entlang des Deiches und genossen die Sonne. Ähnlich sah es nach Angaben der Polizei über Ostern auch am Glückstädter Hafen aus. Wer dort unterwegs war, hielt sich an das Abstandsgebot.

Hunderte von Fahrzeugen am Kreisel überprüft

Kontrollen gab es erneut am Kreisel Haarsmühle: Hunderte Fahrzeuge aus Richtung Elmshorn wurden auf der Bundesstraße 431 überprüft. Lediglich geringe Verstöße beanstandeten die Polizeibeamten – unter anderem das Nichtmitführen von Personalausweis oder Führerschein. Das Verständnis der mehr als 200 kontrollierten Autofahrer sei groß gewesen, berichteten die Beamten.

15 Tagestouristen aus Niedersachsen mussten umkehren

Erstmals wurden auch an der Elbfähre Fahrgäste aus Richtung Niedersachsen kontrolliert. Insgesamt 15 einsichtige Tagestouristen seien abgewiesen worden und mussten mit der nächsten Fähre zurückfahren, hieß es von der Polizei.