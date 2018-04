Fussgängerzone in Itzehoe : Kontrollen in oberer Feldschmiede

Es herrscht Unmut über den Verkehr in der oberen Feldschmiede bei einigen Geschäftsleuten: Die Stadt will reagieren, das Stadtmanagement neue Umfrage starten.

„Ich will meine Fußgängerzone wieder zurückhaben!“ Annina Hansen hat genug vom Verkehr in der oberen Feldschmiede. Die Leiterin des Tui-Reisecenters hat dafür gesorgt, dass die Öffnung der Straße für Fahrzeuge wieder zum Thema wird. Politik und Rathaus reagieren.

Hansen hat eine lange Liste mit Argumenten zusammengetragen. Zu viele Autos – an einem Freitag seien hochgerechnet 300 gezählt worden. Zu schnelles Fahren und ebenso wildes wie dauerhaftes Parken, wobei es im engen Bereich der oberen Feldschmiede nur noch abfließenden Verkehr, aber keine Parkplätze gebe.

Ihre Nachbarn unterstützen sie: „Von mir aus können sie die Straße gern wieder zumachen“, sagt Olaf Schulze vom gleichnamigen Reformhaus. „Wenn sich die Leute an die Geschwindigkeit halten würden, wäre alles gut – aber es hält sich keiner daran.“ Zudem sei die Beschilderung nicht gut, und die parkenden Autos sorgten dafür, dass der Liefer-Lkw sein Geschäft nicht erreiche. Positive Wirkung habe die Öffnung nicht erzielt: „Im Grunde hat es die letzten drei Jahre keinen Zuwachs gegeben.“

Auch Michael Roge vom Modegeschäft Vision hätte lieber wieder eine Fußgängerzone: „Es wäre alles nicht so schlimm, wenn es nicht so ausufern würde.“ Stephanie Koch vom Blumengeschäft Bluma dagegen muss zwar ihren Lieferanten am Stadtrand treffen. Aber sie habe nichts gegen die Autos: „Die Befahrbarkeit ist wichtig für mich, weil die Kunden direkt vor die Tür fahren können.“ Sie störe vor allem das oft zu hohe Tempo.

Mehr Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs wünscht sich deshalb die Itzehoer CDU. Außerdem bat sie die Verwaltung um eine Befragung der Anlieger, um das Thema wieder im Stadtentwicklungsausschuss behandeln zu können. Anders sieht es die SPD, wie Fraktionschef Sönke Doll mitteilt. Direkte Ansprache der Fahrer sei am besten: „Positive und negative Kritik vermag mehr zu bewirken als so manches Knöllchen.“

Die könnte es dennoch geben. „Wenn der Wunsch nach stärkerer Kontrolle besteht, tun wir das gern“, so Bürgermeister Andreas Koeppen. Demnächst solle auch die Beschilderung geändert werden, dann gilt Tempo 10. Hintergrund: Anders als im verkehrsberuhigten Bereich sind Messungen möglich, und die werde die Stadt dann veranlassen, so Koeppen. Die Kritik sei berechtigt, nach seiner Wahrnehmung sei die Mehrheit der Geschäftsleute aber für die Öffnung.

Nach der Probephase hatten 2 von 21 befragten Anliegern die Öffnung kritisch gesehen, so eine damalige Umfrage des Stadtmanagements. Auch in der Breiten Straße habe es Jahre gedauert, bis sich alle Verkehrsteilnehmer auf den „gemeinsam genutzten Raum“ eingestellt hätten, so Stadtmanagerin Lydia Keune-Sekula. Einen ernsthaften Zwischenfall habe es dort und in der Feldschmiede noch nicht gegeben, dafür profitierten die meisten Geschäfte von der Öffnung. Das werde in der oberen Feldschmiede erneut überprüft. Langfristig müsse Itzehoe wie andere Städte über Alternativen zum Individualverkehr im Zentrum nachdenken. Bis dahin ist Keune für die Öffnung – „wenn wir geeignete Maßnahmen zur Reduzierung von Geschwindigkeit und anderem Fehlverhalten einbeziehen“.