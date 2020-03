Direkter Draht zum Bürgervorsteher : Kontakt für Bedürftige und Helfer

Avatar_shz von nr

16. März 2020, 15:33 Uhr

Sprechstunde am Telefon statt persönlich – damit verfolgt Bürgervorsteher Markus Müller ein klares Ziel: „Besonders möchte ich in Notlagen koordinieren und unterstützen.“ Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr ist er ab jetzt unter der Nummer 04821/603-241 erreichbar sowie jederzeit per Mail an buergervorsteher @itzehoe.de. Wer zu einer Risikogruppe gehöre oder helfen wolle, könne sich melden: „Ich werde dann alles Nötige veranlassen und versuchen, Unterstützung zu organisieren.“